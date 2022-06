Borůvky vypěstujete i na parapetu, když dodržíte tento jednoduchý postup

Na borůvky nemusíte chodit jenom do lesa. Jejich pěstování je poslední roky dost oblíbené, a to nejen na zahradě, ale i na terasách či balkonech. Keříky s přehledem zvládnou i menší prostor v květináčích, aniž by omezily bohatou úrodu.

Nemáte zahradu a chcete si užívat vlastní vypěstované borůvky? Nezoufejte! K jejich pěstování vám naprosto postačí i malý venkovní prostor nebo parapet, protože se jim daří i v nádobách příslušného rozměru. Stačí, když jim poskytnete vhodné podmínky.

Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum)

Tento druh rostliny je známý též pod označením kanadská borůvka a její plody jsou plné vitamínů a velkého množství antioxidantů, které pomáhají lidskému tělu bojovat s viry a bakteriemi. Svůj původ má tato rostlina v Severní Americe, konkrétně v její východní části, v oblasti od Ontaria po východní Texas.

Zpočátku vám bude stačit 10 l květináč, ale za pár roků se dostanete i na objem 60 l. Zdroj: shutterstock.com

Při výběru nádoby myslete dopředu

Než se rozhodnete k činům, zvažte, zda máte k pěstování borůvek dostatečné místo, protože borůvku bude potřeba po 3 až 4 letech pokaždé přesadit do větší nádoby, a to minimálně o 5 l. Zpočátku vám bude stačit 10 l květináč, ale za pár roků se dostanete i na objem 60 l. Aby se rostlina dobře vyvíjela a dočkali jste se dostatečného množství chutných plodů, dopřejte borůvce alespoň tento minimální prostor.

Zvolte vyhovující substrát

Vzhledem k tomu, že borůvky patří do čeledi vřesovitých, vyhovují ji kyselé půdy, a to nejlépe s pH okolo 4,5. Nejlepší je tedy používat substráty na bázi rašeliny nebo si lze pořídit speciální zeminu určenou pro borůvky. Nádobu, která by měla mít otvor pro odtok přebytečné vody, nejprve naplňte zhruba 5 cm hrubého štěrku nebo drobných kamínků pro lepší odvodnění a následně i pořízenou propustnou zeminou. Borůvku můžete vysazovat v podstatě od února až do konce listopadu. Při jarní výsadbě mohou sazenice do podzimu lépe zakořenit.

Správné stanoviště

Borůvkám k jejich správnému růstu a vývoji nejvíce vyhovují slunná místa nebo polostín. Sluneční paprsky by měly na borůvky dopadat minimálně 6 hodin denně, optimálně pak 8 hodin. V případě, že by borůvkám slunce scházelo, sice porostou, ale dočkáte se menšího počtu plodů, které ve výsledku nebudou tak lahodné a sladké. Stanoviště by mělo být i dobře chráněné před silným větrem.

Jak se zálivkou

Borůvka potřebuje stálou a přiměřenou vlhkost. Ovšem dejte si pozor na přemokření, to rostlině opravdu nesvědčí. Myslete i na to, aby byla zemina na povrchu dostatečně prokypřena, lépe se okysličí a zároveň zajistí správné odvodnění substrátu po zálivce. Je to důležité pro zdravý vývoj kořenů. Kanadské borůvce nevyhovuje tvrdá voda, pokud je to možné, zalévejte jí dešťovou vodou, a ne vodou z vodovodu. Tvrdá voda totiž postupně neutralizuje kyselé pH půdy, což vede k nižším výnosům. Jestli jinou možnost nemáte, nechte v každém případě vodu odstát, zároveň tím získá i pokojovou teplotu. Studená voda by mohla poškodit kořeny rostliny.

Mulč zabrání nadměrnému odparu vody

V případě, že chcete borůvce pěstované na balkóně opravdu dopřát, posypte povrch zeminy v květináči mulčem, nejlepší je kůra z jehličnanů. Substrát tak zůstane stále lehce vlhký a zároveň zabrání zbytečnému prorůstání plevelů. Mulč pomůže udržet zeminu v květináči také dostatečně kyselou, což je způsobeno jeho pomalým rozkladem.

Jak přesazovat

Přesazování je pro borůvku velice citlivou záležitostí, proto není od věci vždy nejprve substrát důkladně navlhčit. Minimalizujete tak riziko poškození kořenového balu. Nejprve celý květináč i s borůvkou ponořte do větší nádoby s vodou a teprve poté ji přesaďte do předem navlhčeného substrátu. Prvních 14 dní se vyhněte hnojení. Během celé sezóny pak borůvku přihnojujte dvakrát do měsíce přípravky pro kyselomilné rostliny.

Plody borůvek jsou plné vitamínů a velkého množství antioxidantů, které pomáhají lidskému tělu bojovat s viry a bakteriemi. Zdroj: shutterstock.com

Borůvky v květináči zazimujte

Protože jsou rostliny v nádobách náchylné k promrznutí kořenů, je potřeba se o ně postarat. Jestliže nebydlíte ve studených oblastech a stanoviště je dostatečně chráněno před severním větrem, stačí pod květník položit polystyrenovou podložku nebo jiný izolant. Rostlinu můžete též obalit jutou nebo materiálem, který zadržuje teplo. Borůvkové keříky můžete přes zimu dát i do interiéru, kde je dostatek světla a teplota mezi 5 až 10 °C.

