Překvapivé využití čajových pytlíků na zahradě: na růže, plísně i proti kočkám

Co myslíte, jsou použité čajové sáčky zázrakem, který spasí vaši domácnost i zahradu? To asi ne. Čajové sáčky jsou ale perfektně kompostovatelným organickým materiálem, který vaší zeleni rozhodně neublíží. Jsou mírně kyselé, a proto jsou také ideální výživou pro některé rostliny.

Proč používat čajové pytlíky na zahradě

Co to všichni mají s tím nekonečným schraňováním odpadu? Žijeme v době, kdy si konečně začínáme hromadně uvědomovat jaký průšvih jsou odpady všeho druhu. Každý z nás může přispět svým málem. A proč vyhazovat něco, co může dobře posloužit?

Nechcete hromadit použitý materiál na později. Já také ne! Použijte čajové sáčky hned, ať nad nimi nemusíte znova přemýšlet.

Sáčkový čaj se dá ještě využít. Zdroj: Calibre/Shutterstock.com

Je čaj spíše kyselý nebo zásaditý

Čaj je mírně kyselý, nicméně se i toto různí podle druhu. Nejkyselejší jsou ovocné a šípkové čaje. Heřmánek, máta či fenykl jsou kyselé jen nepatrně, stejně tak jako černý čaj. A zelený je v podstatě jediný mírně zásaditý. Tak jako tak množství čaje v jednom sáčku není nijak závratné, a i kdybyste nevhodně kyselý sáček dali k zásadité rostlině, nejspíš ji to nezruinuje.

Patří sáček s použitým čajem do kompostu?

Letos v létě jsme na chalupě řešili zásadní problém a to, zda i čajové pytlíky z materiálu podobného organze jsou kompostovatelné. Pyramidové sáčky z průhledného porézního materiálu jsou většinou bioplasty. Jsou vyráběny z biologických materiálů, ale jejich použití na kompost je diskutabilní. Nicméně věda pokročila a mílovými kroky se ubírá vstříc materiálům, jež nezatěžují životní prostředí víc, než je to nutné. Patrně i bioplasty pokročí a nebudeme muset dělat rozdíl mezi papírem a bioplastem. Papírové sáčky jsou nejčastěji vyráběné z abaky, respektive z listů banánovníku textilního (Musa textilis), který pochází z Filipín. Textilní sáčky tedy na kompost raději ne, ale papírové pytlíčky od čaje tam rozhodně patří. Kompost má být všehochuť a jeho pestrost je důležitá.

Papírové čajové sáčky jsou dlouhodobě považované za kompostovatelný materiál. Zdroj: Graham Corney/Shutterstock.com

Postřik z nálevu použitých čajových sáčků

Zkuste čaj z již použitých pytlíků aplikovat na rostliny postižené drobnými škůdci. Černý čaj má velmi mírné dezinfekční vlastnosti. Proto můžete použít „druhý nálev“ čaje i k postřiku a nemusíte se obávat, že by rostlinám ublížil. Notoricky se vracející škůdce asi nezničí, ale může jich rostliny alespoň dočasně zbavit.

Oživení půdy pytlíky čaje

Čaj také obsahuje množství minerálů. Těmi jsou především draslík, vápník, fosfor, magnézium a malé množství manganu, zinku a mědi. Možná vám toto složení již napovídá, že takový materiál bude vhodný i jako hnojivo. Proč ne. Čajové pytlíky můžete k roslinám zakopat, anebo je vložit do jamky při vysazování sazenic.

Přihnojení růží použitými pytlíky čaje

Díky právě zmíněným minerálům a faktu, že většina čajů je alespoň mírně kyselá, jsou čajové sáčky ideálním hnojivem pro růže. Sáčky zakopejte pod růže, zalijte je vychladlým odvarem z nich, anebo jen roztrhněte a jejich obsah vysypejte do okolí růží.

Čajové pytlíky jsou ideálním hnojivem pro růže. Zdroj: Elena Elisseeva / Shutterstock.com

Semeníky z čajových pytlíků

Použijte pytlíky jako džify neboli minikontejnery na semenáčky. Semínka rostlin vpravte malým otvorem dovnitř pytlíku a nechejte na misce nebo tácku mírně vlhké. V okamžiku, kdy semenáček povyroste, přemístěte jej na další vhodné stanoviště i s pytlíkem. Kořínky postupně prorostou, roztrhnou jemný sáček a krásně zakoření mimo něj na novém stanovišti.

Odraďte kočky použitým čajem

Použijte čaj jako repelent proti kočkám v záhonech a na zahradě. Výrazné pachy jsou kočkám často odporné a mezi takové zápachy patří i použitý čaj. Vyzkoušejte, zda použité čajové sáčky odradí kočky z vašeho okolí, aby se již nehrabaly mezi květinami a nekálely do vašich záhonů.

Vyžeňte kočky ze zahrady pomocí čajových sáčků. Zdroj: liubomir / Shutterstock.com

Proti plísním pomohou i pytlíky čaje

Konkrétní bylinné čaje můžete použít proti plísním a houbám na rostlinách. Pro tyto účely se výborně hodí heřmánkový čaj, případně šalvěj. Ty jsou vyloženě dezinfekční. Výluhem z použitých pytlíků můžete postříkat rostliny a obsah sáčku vysypat pod ně.

