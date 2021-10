Jak pěstovat český česnek paličák? S tímto návodem to zvládne každý

Právě nyní je ten správný čas na sadbu českého česneku paličáku. Jeho pěstování není náročné a za pár měsíců se můžete těšit na lahodnou chuť, která je mnohem výraznější než u česneků z dovozu. Jak si vypěstovat česnek paličák?

Jaro nebo podzim?

Česnek se vysazuje buď v období října až prosince nebo v březnu a dubnu. Důležitou podmínkou je, aby byla teplota půdy stabilně pod 9 °C. Pokud by bylo tepleji, mohly by česnek napadnout houbové choroby. „Určitě se mi více osvědčila podzimní výsadba, protože česnek zakoření už na podzim a využije jarní vláhu. Sklízí se tedy dříve, už v červnu, kdy není tolik mokro, má vyšší výnosy a během léta se lépe suší,“ popisuje pěstitel česneku Vít Brodský.

Výhody paličáku

Mnozí zahrádkáři preferují česnek paličák,a to i přesto, že nepaličáky mají spolehlivější výnos a snadněji se adaptují na prostředí. Výhodou paličáku jsou velké stroužky, které se v kuchyni lépe zpracovávají. Díky tvrdému stvolu také rychleji vysychá. Hlavní benefit však tkví v jeho kulovitém květenství s květy a pacibulkami. Jakmile je čas sklizně, začne se narovnávat. Nehrozí tedy, že sklizeň by se uskutečnila příliš brzo nebo pozdě.

Odrůdy českého paličáku

Originální kvalitní sadbový česnek koupíte v zahrádkářských potřebách nebo ve specializovaných e-shopech. Tito distributoři se musejí řídit zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby. Zabezpečíte si tím, že si na pozemek nezavlečete nebezpečné choroby nebo škůdce. Pořídit si můžete odrůdy Jovan, Vekan, Blanin, Anin, Bjetin, Džambul, Stanik, Mirka, Havran, Tantal, Tristan, Dukát, Unikát a Lumír. V žádném případě nevysazujte konzumní česnek nakoupený v obchodech.

Česnek paličák - pěstování

Vypěstovat si kvalitní česnek dokáže i zahradník - začátečník. Stačí dodržet pár zásadních kroků.

Kam česnek sázet

Česnek sázejte do půdy, která je ošetřená vyzrálým kompostem nebo cereritem. Pozor, nesázejte ho tam, kde jste použili chlévský hnůj. Tento druh hnojiva česnek nesnáší. Záhon připravte asi měsíc před výsadbou, aby zem slehla. Jak jsme již zmínili, teplota půdy by měla být dlouhodobě pod 9 °C. Zabráníte tak napadnutí česneku fuzáriovou hnilobou (Fusarium oxysporum f. sp. cepae). Aby se předešlo napadení česneku chorobami, neměl by se sázet na místo, kde 1 až 5 sezón rostl hrách, pór, cibule nebo cibuloviny, jako jsou např. gladioly.

Moření

Odborníci doporučují k moření sadby produkt s názvem Sulka. Moření funguje jako prevence proti škůdcům a houbovým chorobám, česnek je odolný vůči krčkovým chorobám, mechanickým poškozením a má vyšší skladovatelnost. Sulka také skvěle působí proti vlnovníku česnekovému (Aceria tulipe), který způsobuje tzv. vyšeptávání česneku. Mořit byste měli ihned po nákupu sadbového česneku. Stroužky zalijte 5% roztokem Sulky, po třech hodinách je vyndejte, usušte (co nejrychleji, maximálně do 12 hodin) a dejte na suché a chladné místo. Zbylé mořidlo vylijte.

Jak česnek zasadit

Namořené stroužky namočte před výsadbou na 1 až 2 hodiny do studené vody. Aktivujete tak obranné mechanismy. Nechte je oschnout. Poté začněte s výsadbou. Stroužky sázejte do hloubky alespoň 10 cm podpučím dolů. Pokud děláte díry kolíkem, dejte si pozor, aby stroužek nevisel ve vzduchu. Aby se prostor mezi řádky dobře prokypřoval, česnek sázejte do vzdálenosti 20 cm. Mezi rostlinami nechte místo 8 – 15 cm. Díry zahrňte hlínou, upěchujte a záhon zalijte.

Pěstování paličáku

Během celé vegetace pravidelně odstraňujte plevel, prokypřujte povrch půdy a zalévejte. Během června můžete česnek pohnojit výluhem z kopřiv. Začátkem června se u paličáků začínají objevovat květní stvoly, z nichž později rostou pacibulky. Ty co nejdříve odstřihněte. Rostlina se nebude zbytečně vysilovat. Na záhonu si ale ponechte alespoň dva kusy s neodstraněnými kulovitými květenstvími, díky kterým poznáte, kdy je správná doba sklizně.

Sklizeň a uskladnění

Termín sklizně je dán především odrůdou a aktuálními klimatickými podmínkami. Rané odrůdy jsou zralé začátkem července, pozdní ke konci sedmého měsíce. Paličáky se sklízejí, když mají ještě 5 dužnatých listů a květní stvol se téměř narovnal. Rostliny vytahujte ze země rycími vidlemi. Dejte si pozor, abyste česnek v zemi nepřeřízli. Palice o sebe nikdy neoklepávejte, došlo by k jejich poškození. Stačí, když prsty odstraníte zeminu. Za slunných dní česnek nenechávejte ležet na záhoně. Už po jedné hodině může dojít k úžehu, čímž je znehodnocen. Sklizené palice svažte po deseti kusech a sušte na zastíněném a dobře větraném místě. Po měsíci zkraťte stonky na cca 10 cm, ostříhejte kořeny a oloupejte vrchní špinavou slupku. Poté česnek opět svažte a pověste jej do chladnější místnosti, aby nezačal klíčit. Hlavy ze svazku nevytahujte, zbytečně byste ho uvolnili. Lehce se dají odstřihnout.

