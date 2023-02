Co nesmí na kompost? Většina Čechů chybuje už při zakládání kompostu

Péče o zahradu není jednoduchá a kompostování je jedním z dobrých způsobů, jak se zbavit lupení, větví a dalšího zahradního odpadu. Stejně jako spousty bio odpadu z kuchyně. V poslední době se s komposty na českých zahradách roztrhl pytel, ale zároveň s tím také s chybami, kterých se Češi dopouští už při jeho zakládání.

V posledních letech se vrací do kurzu pěstování nejrůznější zeleniny, bylinek i drobného ovoce svépomocí. A zemina z kompostu je takový malý poklad. Není divu, že na zahrádkách komposty rostou jako houby po dešti. Málokterý z nich je ale založen správně. Přitom vyrobit pomocníka, který vás bude zásobovat kvalitním hnojivem není nic složitého.

Na kompost můžete vyhodit i zbytky z kuchyně, ovšem ne všechny. Zdroj: shutterstock

Jak kompostovat správně?

Kompostování není věda, přesto je potřeba se držet několika pravidel. Co na kompost smí a nesmí. Jak prokládat jednotlivé vrstvy a čeho se při kompostování raději vyvarovat?

Konkrétní tipy a užitečné informace najdete ve videu:

Rozhodně není jedno, co a v jakém pořadí na kompost dáte. Správná skladba kompostu totiž ovlivňuje množství a činnost bakterií.

Ze zahrady téměř vše

Máte kompost vyrobený, ale nevíte, čím ho krmit? Dobrá zpráva je, že kompost pojme téměř všechen zahradní odpad. Můžete do něj směle ládovat listí, posekanou trávu, větve, z těch větších nejprve udělejte štěpku. Hlínu, seno i slámu. S čím byste ale měli být velmi opatrní, je ořechové listí. Do kompostu můžete směle vyhazovat i uvadlé květiny. Pokud je na nich ale plíseň, raději je vhoďte do popelnice.

Rybí kosti na kompost nepatří. Zdroj: shuttestock

Domácí odpad

Spoustu odpadu se vyprodukuje v kuchyni a kdo odpad třídí, ví, že bio odpadu bývá požehnaně. Slupky od brambor, vaječné skořápky, slupky nejrůznější zeleniny a mnoho dalšího. I část tohoto odpadu lze ještě zužitkovat na kompostu. Ne však všechen.

S čistým svědomím na výrobník prohnojené hlíny vyhoďte slupky ze zeleniny a ovoce. Pozor však, pokud jste si dopřáli exotické ovoce, slupky z něj raději vyhoďte do popelnice. Kávová sedlina nebo čajové sáčky na kompost rozhodně patří, stejně jako skořápky od vajec nebo od ořechů. Nezapomeňte je ale podrtit.

Ani dětské pleny nemají na kompostu co dělat. Zdroj: shutterstock

Co rozhodně nikdy!

Kromě spousty věcí, které na kompost patří, jsou ale i odpadky, které na kompostu za žádnou cenu nemají co dělat. I když si řeknete, že zahrady a záhony se přece hnojí kravským hnojem a napadlo by vás tak na kompost uklízet bobky po psovi, rozhodně to nedělejte. Na kompost by nikdy neměly přijít výkaly masožravých zvířat.

Slepičince tam dát můžete. Na kompost dále nepatří kosti, ani rybí, ani zbyty masa, nebo dokonce uhynulá zvířata. Pokud nechcete, aby vám začaly klíčit, nevyhazujte do kompostu ani pecky. Kompost by měl také zůstat zapovězený pro plevel s kořínky, popel z uhlí a samozřejmě pro sklo, chemikálie, barvy a ředidla. Nehodí se do něj ani noviny a časopisy. Jednoduše řečeno, plasty, papír a sklo mají své kontejnery na tříděný odpad.

Zdroje: www.youtube.com, www.novinky.cz, www.zemito.cz