Jak na udržovací řez jabloní. I opravdu starý strom může ještě skvěle plodit

Máte na zahradě jabloně a chcete si zajistit skvělou úrodu? Po takzvaném výchovném řezu, který se dělá v prvních letech po výsadbě stromku, je na řadě řez udržovací. Díky němu vás obdarují svými plody i opravdu staré stromy. Podívejte se, jak na to.

Starší stromy vyžadují péči, aby zůstaly v kondici a jejich plodnost byla zachována. To, co potřebují nyní, se nazývá řez udržovací. Zajistí plnou plodnost stromu a také dostatek nových letorostů. Jednoduše řečeno, udržovací řez má udržet stromy v dobré kondici a při plné síle co nejdéle.

Proč je dobré strom prořezávat

Prořezávání stromů má hned několik důvodů. Samozřejmě je pro nás důležitá úroda, zároveň je ale žádoucí, aby strom prospíval a dál rostl. Některé stromy sice plodí, ovšem plody se rodí na úkor růstu. Právě udržovací řez má za úkol vybalancovat bohatou úrodu a zároveň dát stromu možnost dál zdravě růst.

Jak na samotné prořezávání, se podívejte na video, zde najdete návod krok za krokem:

Vliv na úrodu má prořezávání i z hlediska její kvality. Pokud jabloním dopřejete potřebnou péči, obdarují vás většími a krásnějšími jablíčky.

Správné prořezání větví zajistí větší a kvalitnější plody. Zdroj: shutterstock

Regulace řezem

Cílem udržovacího řezu je v podstatě usměrňování plodného obrostu. Přednostně se tedy zaměřte na odplozené větvičky a ty odstraňte. Pružné pěkné větve plné života naopak nechávejte. Poznáte je tak, že na nich mohou pomalu začít rašit pupeny. Všímejte si i větví, které rostou nevhodným směrem a mohly by brát světlo těm ostatním. Nebojte se i ty zredukovat.

Začněte shora

Práce v koruně stromu má svá pravidla, jakmile vylezete na žebřík, nezapomeňte si žebřík i sebe zajistit proti pádu. Odstraňte plodonoše, které stíní čerstvým větvím a které zbytečně korunu zahušťují, čímž dochází k růstu menších a méně kvalitních plodů. Nechávejte rozvětvení směrem nahoru, spodní rozvětvení s čistým svědomím odstraňte, tak jak vidíte na videu.

Odstraněním starých nevhodných výhonů pustíte ke zbytku větví potřebné světlo. Zdroj: shutterstock

Vlky ponechejte, cizopasníky odstraňte

Někteří zahrádkáři radí zbavovat se vlků, co by neužitečných větví. Ne vždy to ale musí být pravda. Pokud některé vlky zachováte, po několika letech začnou plodit také. Navíc je můžete využít k postupné přeměně koruny jabloně, tak aby získala správnou péčí takzvanou pyramidální korunu.

Zkontrolujte, zda se na větvích neusadili nějací cizopasníci. I když je například jmelí krásné a symbolické, na jabloni jej nenechávejte. Výsledkem udržovacího řezu by měla být krásná prosvětlená koruna, zbavená větví, které by bránily dostat se slunečním paprskům tam, kde budou kvůli úrodě potřeba.

Za trochu péče se vám jabloně odmění lahodnou úrodou. Zdroj: shutterstock

Nejlepší doba

Někteří zahrádkáři doporučují opakovat udržovací řez každoročně. Frekvence se ale ve skutečnosti liší na typu odrůdy jabloní. Provádět jej můžete klidně i jednou za dva až tři roky. Stromy prořezávejte dříve, než se objeví první vyrašení, poté je vhodná doba až zase koncem srpna.

