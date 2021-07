Vyrobte si životabudič okurek ze dvou potravin, které jsou zdravé i pro vás

Ať už pěstujete okurky salátové nebo nakládačky, bohaté úrody se nedočkáte bez pravidelného přihnojování. Rostliny zkrátka potřebují dostatek výživy, mají-li nasadit hodně květů a nést kvalitní plody. Zkuste jim přilepšit hnojivem ze surovin, na kterých si pochutnáte i vy.

Možná jste slyšeli, že lze v zahradě využít i obyčejné mléko. Naše babičky z něj vyráběly domácí postřiky na mšice a mnozí zahradníci to praktikují dodnes. Můžeme ale mléčné výrobky použít i jako hnojivo?

Mléko teoreticky dodá do půdy vápník, který zrovna okurky velice ocení. Obsah fosforu pak podpoří násadu nových květů a přítomný draslík rostlinám zvýší imunitu vůči různým chorobám. V mléce se však nachází také tuk, jenž může bránit kořenům živné látky ze země přijímat.

Mléko pro hnojení nechte zkysnout

Z tohoto důvodu bychom měli použít mléko ve stavu, kdy se v něm už vytvořily bakterie, které tuky rozkládají. Ideální je kefír nebo zakysaná smetana, v nichž žijí celé kolonie mikroorganismů prospěšných jak pro lidskou trávicí soustavu, tak pro půdu. Bakterie zlikvidují cukry a tuky, ale vitamíny a minerály ponechají rostlině.

Kefír a zakysaná smetana však nepatří zrovna k levným produktům, a tak je v případě hnojení můžeme nahradit obyčejným mlékem, které necháme zkysnout, případně použijeme mléko, co nám zkyslo samovolně vinou vedra. Pokud byste chtěli proces množení těch správných bakterií dovést k dokonalosti, můžete mléko naočkovat živou kulturou nebo tzv. kefírovou houbou.

Kombinace mléka a medu pomáhá i rostlinám. Zdroj: Shutterstock.com

Přidejte med

Po mléce s medem se člověku dobře usíná, rostliny tato kombinace ale naopak nastartuje. Látky v medu obsažené mají silné antifungální účinky a ochrání kořeny okurek před plísněmi. Jednoduché cukry jsou zase skvělou potravou pro kvasinky z mléčného hnojiva a kompostu. Med podle některých zahrádkářů dokáže navrátit život i skomírajícím a téměř uhynulým rostlinám, a působí tedy jako jakýsi životabudič.

Do hrnku zkyslého mléka přidejte lžíci medu a směs dále nařeďte litrem vody. Účinné hnojivo na okurky tak bude připraveno. Pozor ale, med z receptu vynechte v případě, že máte na zahradě problém s mravenci. Medová voda by na ně zapůsobila jako magnet a přivábila by i jejich kamarády ze sousedních pozemků.