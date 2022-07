Hortenzie podle druhu hnojiva změní barvu: Takto jednoduše ji změníte

Pěstujete hortenzie, ale neustále vám vychází jen bílé, a vy chcete modré i růžové. Jak to udělat? Klíčem je reakce půdy, kterou můžete ovlivnit svou péčí.

Hortenzie pocházejí z Japonska a jde o střední keře s velkými listy a nádhernými květy. Ty jsou uspořádány do košatých kulatých květenství. Z Japonska se hortenzie dostaly do Číny a teprve odtamtud do Evropy. Přivezl je francouzský botanik, který je právě romanticky pojmenoval po své milé Hortensii.

Pokud chcete změnit barvu hortenzie, je nutné, aby rostlina byla zdravá a měla dostatečně velký kořenový bal. Vyberte ji také polostinné místo s rašelinohlinitou půdou. Dávejte si pozor na půdu vápenitou, tu hortenzie přímo nesnáší a brzy v ní uhynou. Po odkvětu keř prostříhejte, přebytečné výhonky odstraňte a zbylé zkraťte cca o jednu třetinu.

Květy hortenzie mohou váš domov zdobit ještě dlouho po odkvětu. Zdroj: jan j. photography / Shutterstock

Hortenzie zalévejte dešťovou vodou

Za rok budou vaše keře ještě bohatší a květnatější. Hortenzie zalévejte dešťovou vodou, jinak by půda pod nimi mohla vyschnout. Na zimu ke kořenům nahrňte listí.

Pokud si budete přát konkrétní barvu hortenzie, myslete na to, že barva se mění jen v určité škále. Bílé květy mohou být jen růžové. Nejrazantnější změnu můžete udělat u odrůdy růžové, a to změnit květy na modré. Toho docílíte tak, že rostlinu přesadíte do co nejkyselejšího substrátu. Jeho pH by se mělo pohybovat mezi 3,5 až 4,5. Barva totiž závisí na půdní reakci. Stručně řečeno, kyselá půda způsobuje modrání květů a neutrální jejich zrůžovění.

Při hnojení hortenzií nepoužívejte prostředky, které vážou železo, jinak se vám modré květy neprojeví. Abyste měli jistotu úspěchu, dejte dvakrát týdně do zálivky 5 gramů kamence na litr vody a to měsíc před kvetením. Existuje i hnojivo speciálně vytvořené pro modré hortenzie.

Hortenzie působí nejlépe v keřících, kde se barvy doplňují Zdroj: Profimedia

Vyzkoušet můžete i babské rady

Vyzkoušet můžete i babské rady, které říkají, že stačí dát při sázení pod rostlinu kus alobalu nebo zapíchnout k hortenzii hliníkovou lžíci.

Pamatujte, že ne vždy to vyjde a musíte to zkoušet. Některé odrůdy se zabarvují lépe než druhé. Nejlepší je hortenzie velkolistá, ta se pěstuje v odstínech bílé, růžové, modré, ale i nachové či fialové. Rozhodně to stojí za zkoušku, protože barevné hortenzie skvěle vyniknou v malých skupinkách na zeleném trávníku.

