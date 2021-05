Nejčastější chyby, kvůli kterým špatně kvetou hortenzie

Hortenzie jsou snadno rostoucí keře, které nádherně kvetou velkým kulovitým květenstvím. I když jsou nenáročné na údržbu, často se stává, že nechtějí tzv. nahodit květy. Čím to je? A jak se vyhnout chybám při jejich pěstování?

Hortenzie

Pokud jste zahradník-začátečník, možná vás krásné hortenzie, kvetoucí v modrých, bílých nebo růžových barvách a dalších odstínech, lákají. Můžete si pořídit buď záhonovou nebo nádobovou rostlinu.

Mezi nejznámější druhy patří hortenzie velkolistá Zdroj: Luke____s / Shutterstock.com

Druhy hortenzií

Mezi nejznámější druhy patří hortenzie velkolistá, vyznačující se teplomilnější povahou, hortenzie stromečkovitá, jež je výrazná bílým kulovitým květenstvím. Výborně se hodí i do živého plotu. Až do výšky 4 metrů může dorůstat hortenzie latnatá, jež dobře prospívá na slunci a lépe přezimuje. Poslední zástupce objevující se na českých zahradách je hortenzie řapíkatá. Je to popínavá dřevina, která je velice mohutná, proto potřebuje silnou oporu. Dorůstá do výšky až 15 metrů.

Kdy kvetou hortenzie

Níže uvedené chyby platí i pro hortenzie, které pěstujete v květináčích. Keře kvetou od března do července, pokud tedy v létě zjistíte, že keř květiny nenasadil, zkuste vylučovací metodou zjistit, kde děláte chybu. Další rok se už můžete těšit na záplavu květů.

Hortenzie milují ranní slunce a odpolední stín Zdroj: Roxana Bashyrova / Shutterstock.com

Hortenzie – chyby při pěstování

1. Špatně odvodněná půda

Hortenzie preferuje odvodněnou půdu, která je bohatá na živiny. Těžké a jílovité půdy nejsou pro tuto rostlinu ideální. Pokud přesně takovou máte za zahradě, ale toužíte po hortenzii, promíchejte půdu před vysazením s rašelinou nebo pískem.

2. Mnoho nebo málo slunce

Hortenzie milují ranní slunce a odpolední stín. Není vhodné je vysazovat na jižní nebo jihozápadní stranu. Silné večerní paprsky by mohly keř spálit. Naopak zase v celodenním stínu nebudou kvést.

3. Prořezáváte je na podzim

Na podzim své hortenzie nikdy nestříhejte. V tuto dobu totiž nasazují pupeny pro následující sezónu. Nevědomky se tak připravujete o květy. Hortenzie raději stříhejte na jaře nebo v brzkém létě. Uvádí se, že můžete počkat klidně až na Den otců, který je 20. června. Také buďte opatrní a odstraňujte pouze mrtvé dřevo.

4. Hortenzie moc hnojíte

Je to jednoduchá rovnice. Hortenzie nekvetou, přidáte jim hnojivo, a znovu a znovu. Bohužel takto svým rostlinám ubližujete. Hnojení na týdenní bázi přináší do půdy mnoho dusíku, což může ve výsledku zpomalit produkci květů. Hortenzie pohnojte poprvé na jaře a poté v polovině července, když už kvetou.

5. Nadměrná zálivka

Hortenzie nemá ráda mokré kořeny. Zatím co nově zasazené rostliny potřebují více vody, starší jsou již skromnější. Jestli potřebuje keř zalít poznáte tak, že zaboříte prst do půdy. Pokud je prostor za prvním kloubem suchý, zalijte jej. Pokud je vlhký nebo mokrý, rostlinu nezalévejte. Vše záleží na srážkách v daném období. Mladé rostliny můžete zalévat ob den, starší jednou týdně.

6. Výsadba pod velkými stromy

Pokud zasadíte hortenzii pod velký strom, začne boj. O vodu, živiny a trochu slunce. Raději se předem podívejte, kam dopadá stín z vašich stromů. Je možné, že je budete muset trochu prořezat, aby měl starší keř hortenzií více světla.

