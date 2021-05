Chcete krásný modřenec? Nejdůležitější je, kam ho zasadíte

Malebné drobné rostlinky s jemnou vůní a krásnou modrou barvou. To je modřenec. Je nenáročný a na zahradě vám může dělat radost několik let. Stačí ho vysadit na vhodné stanoviště.

Lidově se mu říká „hroznový hyacint". Svým vzhledem ho totiž z dálky připomíná. Na rozdíl od svého omamně vonícího kolegy má modřenec místo okvětních lístků jakési bobulky či kulaté zvonečky vytvářející hroznovitý tvar.

Modřenec – historie

Modřenec je jednou z nejoblíbenějších jarních květin. Drobná cibulovina dorůstá do výšky 10-15 cm. Má úzké listy a jako zahradní květina se pěstoval už v 15. století. Tehdy se rozšířil z Blízkého východu až do Afriky a Evropy. Zajímavostí je, že ho botanici nedokázali zařadit. Proto pod odborným názvem Muscari vystřídal čeledi hyacintovité nebo liliovité. Dnes patří do čeledi Asparagaceae (chřestovité). Tuto drobnou rostlinu znali i neandrtálci. V 70. letech našli archeologové pozůstatky neandrtálského pohřbu v jeskyni v severním Iráku. Na pohřebním lůžku z větví a květin byl i modřenec.

Kdy modřenec vysadit

Pokud vás drobný modřenec láká, kupte si v zahradnictví předpěstované rostliny nebo cibule. Vybírejte si však pouze zdravě vypadající kusy. Jelikož je jednou z jarních květin, zasaďte ho na podzim, nejlépe 6 týdnů před prvním mrazem. Bude mít dostatečné množství času, aby zakořenil.

Rostlina preferuje slunná stanoviště, nevadí ji však ani polostín nebo stín Zdroj: symbiot / Shutterstock.com

Modřenec výsadba

Rostlina preferuje slunná stanoviště, nevadí ji však ani polostín nebo stín. Před vysazením cibulek půdu prokypřete a obohaťte ji o kompost. Zemina by také měla být dobře propustná. Hodí se na skalky, ale také na vyplnění prostoru pod opadavé keře a stromy. I když kvete trochu později než první jarní cibuloviny, v březnu bude mít stále dostatek světla. Cibulky modřence sázejte asi 8 cm hluboko. Nejlépe vypadá ve shlucích. K sobě tedy můžete dát až 10 kousků.

Jak správně pečovat o modřenec

Modřenec nevyžaduje speciální péči, avšak pár opatření zajistí, že vám bude nádherně kvést. I když je na půdu nenáročný, přesvědčte se, že se do ní voda dostatečně vsakuje nebo odtéká. Zabrání se tak uhnití cibulí.

Modřenec nevyžaduje speciální péči, avšak pár opatření zajistí, že vám bude nádherně kvést Zdroj: Shutterstock.com / Peter Turner Photography

Jak modřenec hnojit

Modřenec miluje kompost. Aby následující rok vyrostl v plné kráse, na konci květu půdu obohaťte 2 litry kompostu na 1 metr čtvereční. Pokud nemáte kompost, kupte si hnojivo pro kvetoucí rostliny.

Po odkvětu

Jakmile listy zhnědnou a uschnou, je na čase je ostříhat přibližně 2 cm nad zemí. Rostlina se tak nebude vysilovat. Pokud pěstujete modřenec v truhlíku, cibulky z hlíny vyjměte a uložte do papírového sáčku. Ten schovejte na suché místo. Na jaře cibulky zase vysaďte.

