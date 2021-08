Jak udělat radost dětem? Vypěstujte jim originální jablíčka s obrázkem.

Do sklizně jablek je ještě daleko, a právě proto je teď správný čas zajít do sadu nebo zahrady a přichystat dětem, milovaným nebo kamarádům něco extra. Jablka s obrázkem není těžké vyrobit, ale musíte na ně myslet dlouho dopředu. Správný čas je teď!

Zdroje: www.odditycentral.com, blog.rotary.org

Obrázky malované sluncem

Ptáte se, jak to funguje? To je přece jednoduché! Jako děti jsme v létě používaly ornamentální dětská tetování, která nám za týden u moře vykouzlila obrázek na kůži i dlouho po tom, co se tetování smylo. Sluníčko ztmavilo kůži okolo obrázku natolik, že světlá silueta tetování měla krásné ostré okraje a zmizela až dalším opalováním nebo naopak vyblednutím pokožky v zimních měsících. Stejně tak fungují obrázky na jablkách nebo jiném ovoci.

Chcete obrázky na letošním ovoci? Teď je správný čas! Zdroj: Kati Finell / Shutterstock.com

Jaké obrázky na jablka zvolit?

Na jednoduché ornamenty postačí nejobyčejnější samolepky nakoupené v papírnictví. Čím jednodušší, tím bude práce rychlejší a výsledek nezklame. Hvězdy, měsíc, mraky, kapky a srdce jsou časté a běžně k dostání. Po uzrání jsou jejich obrysy velmi dobře rozeznatelné. Také se dají různě kombinovat, pokud toužíte po originálních dárcích. Jestliže se vrhnete na něco komplikovanějšího, pamatujte, že sluníčko obarví jablko všude okolo nálepky. Proto musí být již ze siluety jasně patrné o jaký obrázek jde.

V zahraničí farmáři investovali i do speciálních samolepek na míru jejich potřebám. Slunce tak na jablka tiskne i názvy nebo koplikovanější siluety zamilovaných párů, obchodních značek nebo prodej podporujících hesel.

Obrázková jablíčka budou originálním dárkem

Jablka s obrázkem potěší určitě děti, ale mohou být i vtipným dárkem u mnoha příležitostí. Obyčejná jablka se tak mohou jednoduše stát parádním svatebním darem. Jablkem s padající hvězdou nebo jednoduchými hvězdičkami můžete ozdobit vánoční stůl.

Originální vánoční dekorace s obrázkovými jablky. Zdroj: Thomas Oswald / Shutterstock

Popadněte nálepky a šup do sadu

Kupte si vhodné nálepky a pospíchejte k vaší jabloni. Aby byl efekt nálepek dobře patrný, potřebujete jablka, která zráním markantně změní barvu. Pro vánoční motivy zvolte jablka dozrávající až pozdě koncem podzimu nebo v zimě. Vhodný čas k polepení jablek je právě nyní, když jsou všechna jablka světlá a sluníčko jejich barvu teprve změní. Nálepky aplikujte především na tu stranu ovoce, kterou je vystaveno slunci. Snažte se jablka nepoškodit a neomačkat. Po několika málo aplikacích vám to jistě půjde pěkně od ruky. I když bude třeba nutný žebřík nebo asistující pomocník.