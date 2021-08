Co udělat s jahodníky právě teď, abyste si zajistili skvělou úrodu na příští rok

Posbírali jste všechny jahody a nechali rostliny ležet jen tak ladem? To je chyba. Nyní je ten správný čas se o jahodník postarat, aby jste si zajistili bohatou úrodu i příští rok.

Po sklizni jsou rostliny jahodníky vyčerpané, a tedy náchylné k chorobám. Záhon také může být zaplevelený a mezi řádky se rozrůstají šlahouny. Pokud nechcete záhon s jahodami obměňovat je nutné ho důkladně uklidit.

Kdy založit nový záhon

Jahodníky byste měli sázet každé tři roky. Tříleté rostliny jsou často napadeny chorobami a škůdci. Další rok by proto plodily málo nebo vůbec. Proto si založte nový záhon. Jahodníky ale nemusíte kupovat, stačí, když si odeberete kvalitní sazenice.

Jahodníky, o něž je dobře postaráno, se nám příští rok odmění opět bohatou úrodou Zdroj: Alex45 / Shutterstock.com

Jak jahodníky rozmnožit

Pokud jste se rozhodli, že záhon obměníte, rozmnožte jahodníky pomocí dceřiných produkčních odnoží, které vyrůstají z mateřské rostliny. Odeberte první dva šlahouny, které jsou nejkvalitnější a nejsilnější. Odstřihněte je a zasaďte do truhlíků, kelímku od jogurtu nebo, pokud mají již dostatečně vyvinuté kořeny, přímo do nového záhonu. Srdéčko rostliny by mělo zůstat nad půdou.

Vyplít

Během srpna byste měli odstranit plevel. Nejprve ho posbírejte ručně a poté rostliny mělce okopejte. Pokud máte osázenou větší plochu, použijte postřik na plevel Lontrel 300 v dávce osm mililitrů na šest až deset litrů vody, podle hustoty zaplevelení. Zajistíte si tím odstranění i vytrvalých a hluboko kořenících plevelů.

Staré listy jahodníku

Jahodník zakládá nové květní pupeny od poloviny září do poloviny října. Proto odstranění starých a poškozených listů neodkládejte. Zmladíte tím také porost a u většiny odrůd zvýšíte úrodu. Jak listy posekat? Pokud nevlastníte stále plodící nebo přešlechtěné odrůdy, jako jsou například Elsanta nebo Darselect, listy odstraňte ve výšce cca 6 cm nad zemí. Dejte si pozor, abyste nepoškodili srdéčko rostliny. Do zimy by měl jahodník opět hustě obrůst novými listy.

Jahodník zakládá nové květní pupeny od poloviny září do poloviny října. Zdroj: Shutterstock.com / romiri

Jak před zimou hnojit a zalévat

Do konce října dopřejte rostlinám hnojivo s obsahem draslíku, fosforu a vápníku ve formě uhličitanu vápenatého. Vyhněte se hnojení dusíkem a hořčíkem. V polovině září můžete aplikovat i Cererit. Stačí třicet gramů na metr čtvereční. Pokud máte slunečnou zahradu, která trpí na nedostatek srážek, jahodníky ocení i pravidelný příděl vláhy. Ta přispěje k vytvoření kvalitních květních pupenů pro příští rok.

