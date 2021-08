5 likvidačních chyb, kterých se můžete dopustit při pěstování kanadských borůvek.

Kanadské borůvky vyžadují speciální podmínky a vhodnou péči. I přesto patří mezi nejoblíbenější keře u nás. Pokud se jim daří, odmění své majitele bohatou úrodou. Jak se o ně starat?

Pokud milujete lesní borůvky, určitě jste o pořízení rostliny, která nabízí podobné plody, uvažovali. Mezi nejznámější patří brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) z čeledi vřesovcovitých, lidově nazývaná kanadská borůvka. I když je na pěstování nenáročná, vyžaduje specifické podmínky. Jakých chyb byste se měli vyvarovat?

1. Pořízení pouze jedné rostliny

Kanadská borůvka je částečně samosprašná. V zahradnictví byste si tedy měli pořídit dva keře rozdílné odrůdy. Pokud byste pěstovali pouze jednu rostlinu, plody by vám vyrostly, ale úroda by byla o 30 % nižší.

Kanadská borůvka je částečně samosprašná. Zdroj: khaleesi/Shutterstock.com

2. Špatný výběr stanoviště

Kanadská borůvka sice přežije na přímém slunci i ve stínu, takové stanoviště ji ale nesvědčí. Radostně poroste ve vlhkém polostínu. Na pár hodin by však na ni mělo svítit slunce, aby se zaručilo kvalitní dozrávání plodů.

3. Nedokonalá půda

Rostliny potřebují hlinito-písčité, případně písčité zeminy s kyselou reakcí (pH 4–5). Počítejte s tím, že na jednom místě mohou růst až dvacet let. Navíc, jeden keř potřebuje cca 2 metry prostoru. Dříve, než si borůvky přivezete domů, vykopejte pro každou z nich půl metru hlubokou a jeden metr širokou jámu. Pokud máte na zahradě nevhodnou zeminu, jámu vyložte fólií, aby se půda oddělila. Dno vyplňte drenáží ve formě kamínků nebo štěrku. Poté přidejte zeminu obohacenou o postupně se uvolňující hnojivo. Na vrch rozprostřete mulčovací vrstvu v podobě kůry, hoblin, pilin nebo větviček. Zeminu s vhodným pH je třeba pravidelně doplňovat. Pokud by se pH zvedalo, okyselte ji speciálním hnojivem na borůvky.

4. Špatná zálivka

Brusnice chocholičnaté rostou ve své domovině na vlhkých loukách, v lesích a rašeliništích. Proto potřebují dostatek vody. Pozor ale na přemokření. Rostliny by ve vodě neměly stát. Zalévejte je především za horkého a suchého počasí během léta. V tomto období byste rostliny neměli hojit.

Kanadská borůvka potřebuje slunce k dozrávání plodů. Zdroj: Trong Nguyen/Shutterstock.com

5. Absence zmlazovacího řezu

Kanadská borůvka by se neměla stříhat prvních 3-5 let. Po uplynutí této doby je však zmlazovací řez nutný. Na začátku března odstraňte poškozené, slabé a staré výhony. Na keři by mělo zůstat maximálně 6 zdravých větví. Jelikož brusnice plodí hlavně v horní třetině, výhony nezkracujte.

