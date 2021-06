Jak nejlépe rozmnožit lilie: Znáte trik s igelitovým sáčkem?

Tyto vytrvalé byliny s nápadnými různobarevnými květy jsou u nás stále populárnější, a není divu. Na pěstování jsou vcelku nenáročné, zato jsou po celou dobu vegetace nepřehlédnutelnou okrasou každé zahrady. Přestože se lilie dají pěstovat i ze semen, daleko běžnější je vegetativní způsob množení. Přinášíme návod, jak na to.

Zdroje: izahradkar.cz, martagon-lilie.cz, HELMUT, Jantra. Rozmnožujeme rostliny. Granit, 2000. ISBN 80-85805-92-8, s. 51–54

Lilie jsou doma prakticky v celém mírném a subtropickém pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky, ale najít je můžeme i v tropických horách Asie. Je známo více než sto druhů, naše země je přirozenou domovinou pro dva druhy, a to rozšířenější lilii zlatohlavou a vzácnější lilii cibulkonosnou. Ty se někdy pěstují i na českých zahrádkách, ale rozhodně nejen ty, společnost jim dělá stále více cizokrajných druhů, které už u nás prakticky zdomácněly. Za svou oblibu lilie vděčí hlavně své nenáročnosti a zároveň zdobnosti, protože se svým pěstitelům odměňují opravdu výraznými, atraktivními, často i nádherně, až omamně vonícími květy.

Profesionální způsoby, jak namnožit lilie, které zvládnou i laici

Pokud se rozhodnete lilie namnožit, máte několik možností. Lze to samozřejmě i ze semen, byť to není příliš častý způsob, mnohem rozšířenější je vegetativní množení. I u něj existuje několik variant, které si postupně představíme.

Lilie se nejsnáze rozmnožují dělením. Kolem starých cibulí se postupně vytvářejí celé shluky cibulek nových, ty stačí na podzim nebo na jaře vyjmout z půdy, rozdělit a jednotlivé cibule znovu vysadit. Jenom pozor, každá nová cibule musí mít vlastní kořeny.

Lilie se nejsnáze rozmnožují dělením Zdroj: Shutterstock.com / alybaba

U některých druhů lilií se vytvářejí v paždí listů neboli v místě, odkud listy vyrůstají ze stonku, tzv. pacibulky, z nichž mohou rovněž vyrůstat nové lístky. Pokud chcete rostlinu namnožit, stačí tyto malé, většinou tmavě purpurově zbarvené pacibulky na podzim, protože to jdou snadno oddělit, z rostliny odebrat, vysadit do nádob s vlhkou zeminou a do jarní výsadby nechat v chladu. Druhou možností je zasadit tyto pacibulky ještě na začátku podzimu přímo do záhonu, ale je dobré vyhradit jim vlastní záhonek, aby měly mladé rostlinky klid na svůj vývoj.

Další způsob množení je pomocí lodyžních cibulek. Ty se nacházejí pod povrchem zeminy na podzemní části výhonu, stačí je odebrat a ihned vysadit.

Šupinování – dlouhotrvající, ale plodný způsob množení lilií

Poslední možností, jak lilie namnožit, je pomocí cibulových šupin. Je to časově trochu náročnější proces, zato díky němu získáme i větší množství rostlin. Když lilie odkvetou, tedy na přelomu léta a podzimu, vyjměte cibuli z půdy, případně můžete pouze odhrabat hlínu a cibuli nechat zasazenou, a co nejblíže bázi, tedy místu na spodku cibule, z kterého vyrůstají kořínky, odlomte několik vnějších šupin. Šupiny se musí skutečně odlomit, nikoliv třeba odříznout. Lom na původní cibuli poprašte fungicidem proti plesnivění, odlomené šupiny opláchněte pod tekoucí vodou a nechte volně oschnout na vzduchu, případně můžete jejich lom také po oschnutí ošetřit fungicidem.

Lilie je nepřehlédnutelnou okrasou každé zahrady Zdroj: alinasharoiko / Shutterstock.com

Takto připravené nepoškozené šupiny opatrně smíchejte s lehce navlhčenou rašelinou, může být i směs rašeliny a písku nebo rašeliny a vermikulitu, a vše vložte do mikrotenového sáčku. Sáček pevně uzavřete a nechte jej v normálně vytápěné místnosti. Buďte trpěliví, obvykle trvá měsíc až šest týdnů, než se na lomech šupin objeví rozmnožovací cibulky, ale některé druhy potřebují i tři měsíce. Případně můžete sáček s šupinami uložit na chladné místo, kde je teplota 4–8 °C, tedy například do nevytápěného sklepa. Tam sáček nechte klidně dva až tři měsíce, prakticky až do jarní výsadby. Místo chladného sklepa můžete použít i chladničku, ale samozřejmě nikoliv mrazák. Ze šupin poté stačí vytvořené cibulky odebrat a vysadit je, ať už do květináče, nebo přímo do záhonu.

Místo sáčku se dá použít i truhlík naplněný stejným substrátem, do kterého místem lomu zasadíte šupiny. Truhlík obalte průhlednou fólií (třeba potravinářskou) a dejte do chladu. Substrát však musí být jak v sáčku, tak truhlíku jen mírně vlhký, v přemokřeném by vaše snahy prakticky jistě zhatila hniloba.