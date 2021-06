Proč byste si měli pořídit na zahradu motýlí keř a na kolik vás vyjde peněz?

Motýli! Lidé je odjakživa považují za krásné, obdivuhodné a poetické tvory. Na světě bývaly i kultury, pro které motýl nebyl jenom pozemskou existencí. Už staří Řekové používali termín "psyché" nejen jako výraz pro duši, ale také pro motýla. Jejich okázalý půvab a třepotavý let pestrobarevných křídel jen tak nic nenahradí! Kdysi jich poletovalo ve volné přírodě nespočet a jejich výskyt byl běžný i na zahradách, dnes je člověk mnohokrát rád, když nějakého krasavce zahlídne, protože některé jejich druhy jsou dokonce ohrožené.

Zdroj: www.zahrada-centrum.cz, www.ceskestavby.cz, www.ceskestavby.cz

Přesto máte možnost proměnit zahradu, balkon či terasu v letní louku plnou motýlů s třepetajícími křídly. A jak je přilákat? Je to snadné. Stačí pěstovat vhodné rostliny, které na motýly fungují jako magnet. Prostě připravte jim sladkou a neodolatelnou hostinu. Milují rostliny s květy bohatými na nektar.

Vsaďte na motýlí keř!

Nejenže zpestří vaši opečovávanou zahradu a přiláká svou vůní spoustu motýlů, ale bude vám ho zcela jistě závidět i každý soused. Jeho vůně je neodolatelná a hlavně? Tento keř je pro motýli prostě magnetem a není složité ho pěstovat.

Motýlí keř si můžete pořídit v mnoha různých barevných odstínech. Zdroj: Profimedia.cz

Komule Davidova neboli motýlí keř

Původem je z Číny a evropské zahrady zdobí už přes sto let. Někdy se mu také říká letní či tibetský keřík. Stačí mu dopřát slunné místo a dobře odvodněnou půdu s dostatečným množstvím humusu. Nejprve se na jaře keř obalí tmavě zelenými listy a během června a července vás oblaží svou omamující vůní a nápadnými květy na dlouhých klasech. Do obřích květů mnoha barev se zamilujete na první pohled o to víc, když je uvidíte obsypané motýly. Hejna, které přivábí, setrvávají v jeho blízkosti až do pozdního léta, kdy keř pomalu odkvétá. Komule je pro motýli natolik lákavá, že se možná budete často divit, jaké vzácné a atraktivní druhy motýlů se u vás objeví.

Proč je dobré mít motýli za sousedy

Důležitost motýlů pro přírodu i pro člověka nespočívá jen v jejich kráse. Společně s ostatními druhy hmyzu jsou skvělými a nepostradatelnými opylovači rostlin a bez jejich práce by se žádný zahrádkář úrody prostě jen tak nedočkal.

Tipy pro pořízení motýlího keře

Ve specializovaných obchodech si můžete koupit keř v mnoha různých barevných odstínech. Přes růžové, modré purpurově červené až po tmavě fialové a doladit tak svou zahradu přesně podle vašich představ. Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu je květen a červen. Když si pořídíte rostlinu v kontejneru, budou vás první květy těšit už hned počátkem slunného léta. A cena není nijak vysoká! Podle velikosti je různá, menší keříky jsou dostupné od 70 do 100 Kč, dražší bývají novinky či vzrostlé keře. Tam se cena vyšplhá i na 300 Kč.

Užijte si relax, čeká vás velká podívaná! Zdroj: Pofimedia.cz

Kochejte se!

Vyberte keři viditelné místo, protože vás kromě jiného čeká velkolepá podívaná. Květiny obsypané motýly se vám budou skvěle pozorovat v poloze vleže z vašeho letního lehátka či křesla. Užijte si lahodu s rejem motýlů.