Plevel už vystrkuje růžky: Jednejte teď, ušetříte si spoustu práce!

Nechcete trávit na zahradě čas stále dokola pletím plevele? Je potřeba na něj jít chytře. Poradíme vám, jak nejlépe se ho můžete zbavit a jeho růst dokonale omezit. Víte, jak se zbavit plevele?

Odstraňování plevele není snadná záležitost ani v nejlépe udržované zahradě. Samozřejmě můžete využít agresivní chemické prostředky, ale mnohem více se vám vyplatí likvidace plevele teď v počátku jeho růstu pomocí přírodních prostředků. Neponičí totiž okolní přírodu a vy se celé léto nebudete muset ohýbat k zemi a plevel opětovně vytrhávat. Budete se moci věnovat něčemu mnohem příjemnějšímu.

Jak se zbavit plevele bez chemie se dozvíte v tomto videu:

Časté rytí je pro plevely ráj

Různé plevely se kromě jiného od sebe liší tím, jak dlouho je jim nutné odebrat přístup světla, aby odumřely jejich kořeny. Proto, když půdu převrátíte rytím, vystavíte velké množství semen světlu, díky čemuž se plevel začne rozrůstat. Čím častěji ryjete, tím růst plevele více podporujete a z kolečka opakovaného pletí se jen tak nevymotáte.

Nežádoucího plevele se můžete zbavit jen s minimálním úsilím, když se budete řídit jednoduchými pravidly. Zdroj: shutterstock.com

Dodržujte základní principy

Nežádoucího plevele se můžete zbavit jen s minimálním úsilím, když se budete řídit jednoduchými pravidly. Je nutné zamezit plevelu přístup světla a slunce, k čemuž můžete využít vrstvu kompostu, mulč, slámu či seno, nebo starý karton.

Zvýšenou pozornost věnujte semenáčkům a pravidelně na záhonech jejich výskyt kontrolujte. Můžete je vytrhnout, a to nejlépe hned v počáteční fázi nebo k jeho likvidaci použít některý z níže uvedených přírodních prostředků. Pokud by vyrostly, hrozilo by nebezpečí vysemenění.

Nezanedbávejte ani plevel na cestičkách mezi záhony a pravidelně zbavujte jejich okraje od nežádoucích porostů, které by se snadno mohly dostat k pěstovaným rostlinám.

Použijte horkou vodu

Perfektním pomocníkem v boji proti plevelu je horká voda. Její výhodou je, že se dostane i na těžko přístupná místa. Potřebovat budete vodu o teplotě aspoň 98 °C, která zlikviduje nejen horní část rostliny, ale značně naruší i její kořeny. Ideální je použít rychlovarnou konvici. Pozor však, ať nezasáhnete okolní rostliny.

Vyrobte si domácí postřik. Zdroj: Shutterstock

Sůl nad zlato

Dalším účinným prostředkem na hubení plevele je kuchyňská sůl. Plevel nejprve odřízněte co nejblíže u země a následně jej posypte solí. Tento postup se hodí spíše na plevel ve spárách cestiček a chodníčků, neaplikujte sůl do záhonů!

Vyrobte si domácí roztok

Pokud chcete vymýtit větší plochy plevele, připravte si roztok z 30 ml octa, 30 g soli a 90 ml vody a aplikujte ho pomocí rozprašovače. Postřik opakujte do té doby, než se plevel naprosto zadusí a uhyne.

Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.novinky.cz, www.dumazahrada.cz