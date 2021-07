Jak správně pěstovat křen: Většina lidí dělá dvě základní hloupé chyby

Častokrát je nazýván jako český ženšen a už v řecké mytologii byl využíván pro své léčivé účinky. Má specifickou chuť a dodnes je zajímavým doplňkem mnoha pokrmů. Ano, je to křen. Víte, jak ho správně pěstovat?

Původ rostliny

Křen řadíme mezi nenáročnou zeleninu, která pochází původem ze západní Asie a jihovýchodní Evropy.

Byl a je pěstován jako pochutina a rozšířil se i do dalších netropických oblastí Eurasie, severní Afriky, Severní Ameriky i na odlehlý Nový Zéland. Do střední Evropy se dostal zásluhou Slovanů a dosud je hojně využíván mnoha způsoby. Velmi často roste planě i ve volné přírodě, a to převážně podél řek a potoků.

Podoba a popis křenu

Křen je vytrvalá rostlina z čeledi brukvovitých s mohutným dužnatým kořenem válcovitého tvaru, z jehož hlavy vyrůstá více lysých lodyh, které mnohdy dorůstají do výše 50 až 120 cm. Jsou přímé, na průřezu oblé, uvnitř duté a podélně rýhované. Rostlina má dlouhé řapíkaté listy, které dorůstají obvykle do délky 20 až 50 cm a do šířky 7 až 20 cm.

Ve vyšších částech lodyh vyrůstají na tenkých stopkách drobné bílé květy vytvářející bohatá hroznovitá květenství. Rostliny se samovolně rozmnožují semeny a rozrůstáním kořenových výběžků. Pěstitelé je množí dělením rostlin nebo kořenovými odřezky.

Co křen potřebuje

Velice mu prospívá hluboká humózní půda zadržující vodu, která je předem velmi dobře zpracovaná. Zcela nevhodné jsou pro křen suché zeminy, kde se mu tvoří pouze úzké kořeny. Stejně tak je to i v přemokřených oblastech, kde mají kořeny tendenci uhnívat. V případě, že chcete křen pěstovat ve větším množství, je vhodné ještě před založením záhonů půdu dostatečně přihnojit, nejlépe proleželým chlévským hnojem anebo kompostem, případně minerálními hnojivy.

Nejlepší je čerstvý křen z vlastní zahrádky. Jak ho pěstovat?

Křen se množí obvykle vegetativně, a to z kořenových řízků, které se odebírají na podzim a vysazují se pro vytrvalý způsob pěstování. Délka jednoho kořenového řízku by měla být něco kolem 10 cm s průměrem okolo 2 cm. Vysazuje se na podzim do jamek hlubokých asi 30 cm a vzdálených od sebe tak 75 cm. Během května a srpna by měly proběhnout okopávky vzešlých vrcholů. Jestliže máte křen v zahradě už několik let, měli byste na jaře provést obrývání, při kterém se odstraní boční přebytečné kořeny.

V prvních letech se většinou sklízejí pouze 10 cm dlouhé výhony, které se odkopnou, aby se mohl mateční řízek dále vyvíjet. Je nutné včas odstranit vyvíjející se květenství, aby nebyly oslabovány kořeny. Sklizeň nastává na podzim, nejčastěji od října až do prvních mrazíků.

Čeho se vyvarovat

Regulujte růst křenu

Křen je obecně považován za houževnatou trvalku. Pokud jej jednou zasadíte, vyroste každý rok znovu a dá se říct, že bez vaší korekce se bude neřízeně roztahovat, kde může. Po sklizni opatrně vykopejte a pečlivě očistěte celé okolí, kde křen rostl, abyste zabránili nadměrnému růstu. Nedoporučuje se ponechávat v zemi ani ty nejmenší kořeny, protože křen se z nich opět postupně rozroste a své nové kořeny zakládá čím dál tím v hlubší zemi a kolikrát je tak není možné vůbec odstranit. Jak tomu zcela zabránit?

Je velmi praktické zasadit řízky do speciálně připravených nádob, které omezí kořenový systém rostliny. Tato metoda dokonce umožní získat vysoce kvalitní oddenky. Velice populární je výsadba v sudech nebo ve vhodných kontejnerech, které dáte i s rostlinou do země. Rostlinu tak usměrníte a vaše zahrada nebude rájem jen pro křen.

Vůně křenu má neskutečnou sílu

Štiplavá a velmi silně aromatická vůně křenu je fajn! Ne však ve chvíli, když by mohla být cítit i z jiných plodin, které pěstujete v jeho blízkosti. Křen je schopen ovlivnit chuť zeleniny, kterou máte v záhonech nedaleko a týká se to především všech druhů zelených listových salátů a fazolí. Takže dávejte pozor, kam si křen vysadíte.