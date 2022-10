Jak teď na podzim vylepšit skalku? Geniální triky zahradnice

Zahradní podzimní práce vrcholí, a tak byste neměli zapomenout ani na péči o skalku. A pro toho, kdo ji ještě nemá, je nejvhodnější čas si ji na zahradě vytvořit. Poradíme vám, jak na to.

I na podzim potřebuje zahrada své rituály a nutné přípravy na další období. Za kvalitní podzimní péči se vám po dlouhé zimě rostliny odmění a budou výborně prospívat v další pěstitelské sezóně. A toto pravidlo platí i pro skalky. Už na podzim totiž můžete vysadit první „otužilce“. Pokud budete skalku teprve zakládat, uvidíte, že na jaře nebudete litovat.

Skalka je ozdobou každé zahrady

Není lepší čas pro založení skalky, něž právě teď na podzim. Připravíte si základní terén, možná ho i v základu odekorujete a třeba už i něco vysadíte. Nejprve se však musíte rozhodnout, kde je pro skalku to nejvhodnější místo. Jak tedy začít?

Je pravdou, že skalky se nejvíce vyjímají ve svažitém terénu. Zdroj: Shutterstock.com / Dagmar Breu

Klasikou je skalka na svahu

Je pravdou, že skalky se nejvíce vyjímají ve svažitém terénu. Nejlépe v blízkosti cest a teras, kde zajímavým způsobem spojují odlišně vyvýšenou lokalitu. Ovšem skalku je možné založit i na rovině, kde bývá často decentním doplňkem.

Dopředu myslete na to, že rostliny budou potřebovat dostatek světla. Ve stínu by se nemohly plně vyvíjet. V každém ohledu ocení dopolední východní slunce. Vyhněte se lokalitám pod stromy, a to především pod těmi listnatými. Vytvářely by stálý stín a skalka by na podzim zapadala listím. Stejně tak zvažte i vaše časové možnosti na péči, a podle toho se rozhodněte, jestli budete budovat velkou nebo menší skalku.

Odstraňte plevel

Zvolený pozemek nejprve dokonale zbavte veškerého plevele. Budete o krok napřed před nechtěnými pampeliškami, pýrem a jinými obvyklými pleveli. Pokud byste to neudělali, budete se ve skalce plevelů jen těžko zbavovat. Nejohroženějším místem bývá úpatí skalky, protože je v těchto místech vlhčí půda a mezi kameny může prorůstat plevel z okolí.

Myslete na drenáž

Protože převážná část skalniček vyžaduje dostatečně propustnou půdu, je dobré ji smíchat s pískem. Zapomenout byste neměli ani na drenáž ze štěrku. Pokud budete pěstovat rostliny, které vyžadují stín a vlhčí zeminu, je vhodná drenáž ze směsi rašeliny a jílu. Drenáž je vždy nutné přizpůsobit plánované výsadbě.

Co se hodí na skalce k pěstování

Na skalku jsou vhodné především všechny druhy sukulentů, suchomilných trvalek a cibuloviny. Právě tyto druhy rostlin totiž nejsou náročné na živiny. Dejte vždy při výběru na svůj cit v kombinacích. Zvolit můžete i oblíbené trvalky a během sezóny i letničky.

Rostliny by se měly vzájemně snášet

Při výsadbě myslete vždy na to, že některým rostlinám se vedle sebe žije lépe, jiné se naopak nesnášejí. Opomenout byste neměli ani správné rozmístění vzhledem k rychlému rozrůstání některých druhů. Plazivé druhy je proto lepší umístit do horní části skalky, a ty dominantní k originálním dekorativním kamenům.

Při výsadbě myslete vždy na to, že některým rostlinám se vedle sebe žije lépe, jiné se naopak nesnášejí. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mulčování je nutné

Ať už skalku zakládáte, nebo ji připravujete na zimní období, je potřeba ji také řádně zavlažit a doplnit slehlou zeminu. Povrch pak zasypte kačírkem nebo jemným štěrkem, použít lze i dekorativní kámen. Nikdy však nepoužívejte dřevní mulč!

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.bydleni.magazinplus.cz, www.idnes.cz