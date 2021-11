Jak uskladnit zelí, aby vydrželo co nejdéle, neoschlo a zůstalo šťavnaté

Máte vlastní zelí? A víte, jak jej správně uskladnit? Možností je více, ale záleží hlavně na tom, jaké prostory máte k dispozici. Skladování zelí není složité, nicméně pár šikovných tipů se vám určitě hodí.

Uskladněte jen vhodné druhy zelí

Pokud jste „zelináři“ začátečníci, pak bude dobré připomenout, že ne každé zelí se hodí ke skladování. Různé druhy zelí jsou vhodné ke konkrétnímu zpracování, a proto dělíme varianty na ty, které lze konzumovat přímo, krouhat či uskladnit. Až budete příště plánovat výsadbu, zpestřete si výběr různými druhy zelí, ať využijete křehkého a křupavého zelí co nejvíce.

Ne všechny odrůdy zelí jsou vhodné ke skladování. Zdroj: Profimedia

Které zelné hlávky jsou vhodné ke skladování

Ideální hlávky zelí jsou takové, které jste sklízeli odpoledne, a to kvůli nižšímu obsahu cukrů. Jejich váha by se měla pohybovat okolo dvou či dvou a půl kilogramu. Uskladňujte jen zdravé nepomlácené hlávky zelí bez hnědavých flíčků. Ty by se totiž během uložení začaly brzy zvětšovat a zelí by začalo hnít.

Zelné hlávky vhodné ke skladovaní musejí být bez vad. Zdroj: Profimedia

Kde zelí skladovat?

Pro skladovaní zelných hlávek jsou nejideálnější teploty těsně nad bodem mrazu mezi jedním a dvěma stupni. Vzdušná vlhkost by měla být poměrně vysoká, aby si zelí udrželo šťavnatost a nevysušovalo se. Vhodnými prostory ke skladování jsou sklep, chladná chodba, ale lze využít i zasklený balkon nebo spíž. Zelí můžete skladovat i v pokojové teplotě, ale jen velmi krátce.

Skladování zelí ve sklepě

Pokud máte k dispozici sklep, pak postačí octem otřít veškeré plochy, aby byly nejen čisté, ale i vydezinfikované. Z hlávek neodstraňujte svrchní listy a dotýkejte se jich co možná nejméně. Mají totiž ochrannou vrstvu, kterou je bělavý povlak na listech. Ve sklepě můžete uskladnit hlávky na police nebo do krabic či bedýnek. Vhodná je dobrá cirkulace vzduchu, ale bez přístupu mrazivého průvanu z ventilace.

Zelí kontolujte, a pokud není v perfektním stavu hned ho zpracujte. Zdroj: areeya_ann / Shutterstock.com

I na balkoně lze zelí úspěšně skladovat

Jestliže nemáte sklep, můžete vyzkoušet skladování na balkoně. V tom případě budete potřebovat zabalit hlávky do papíru. Teplotu na balkoně bohužel nelze regulovat, proto je potřeba zelí ochránit před výkyvy teplot a rozhodně také před vlhkostí. Opět je vhodné příliš se hlávek nedotýkat prsty a manipulovat s nimi jen výjimečně.

Na co si dát u skladovaného zelí pozor?

Rozhodně se hodí kontrolovat uskladněné zelí alespoň jednou za měsíc, na konci zimy častěji. Kromě teploty je důležitá i cirkulace vzduchu a kontrola vlhkosti prostředí, kde je zelí uskladněné.

