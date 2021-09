Jak si vypěstovat vlastní houby na zahradě. Je to jednoduché, stačí vybrat druh

Milujete houby, chodíte do lesa, ale většinou nenajdete ani „prašivku"? Zkuste si houby vypěstovat sami na zahradě. Stačí vám k tomu vhodná plocha, sazenice a správná péče.

Hříbky, kozáky, lišky, bedly, hlívy nebo žampiony. Všechny tyto houby si můžete nasbírat, aniž byste museli s košíkem do lesa. Vyrostou vám totiž i na vašem vlastním pozemku. Potřebujete k tomu jen správné rostliny.

Mykorhiza

Většina hub žije v symbiotickém vztahu se stromy. Podhoubí uvolňuje z půdy důležité živiny a strom je společně s vodou nasává. Na oplátku posílá organické látky. Mnoho hub bez této výměny nedokáže existovat. Proto, pokud chcete pěstovat houby na zahradě, musíte je vysadit k „jejich" stromům. K nim patří například břízy, duby, smrky, borovice, jedle nebo modříny.

Většina hub žije v symbiotickém vztahu se stromy. Zdroj: Andriano/Shutterstock.com

Kde získat sazenice

Sazenice hub si můžete koupit v hobby marketech nebo ve speciálních e-shopech na internetu. Například jedno balení lesních hub koupíte za cca 150 Kč. Dorazí k vám buď prášková směs, připravená z podhoubí a spor nebo suspenze s živými zárodky. V balíčku je většinou 10 g sadba v podobě naočkovaného obilí. Sáček je nutné uchovávat v lednici, při teplotě 5 °C. Vydrží vám tam 2-4 měsíce.

Jak poznáte, že je směs živá

Naočkované obilí má hnědou barvu s bílým chlupatým povlakem. Pokud se objeví žluté skvrny, je to impuls k okamžité výsadbě. Podhoubí totiž stále pracuje. Směs voní po houbách, může také mírně zapáchat po nakvašenosti. Pokud na obilí uvidíte zelenou barvu, je kultura podhoubí zkažená, napadená plísní a nevyroste vám.

Jak podhoubí zasadit

Pro výsadbu vyberte místo, kam nedopadá přímě sluneční záření, ale má dostatek rozptýleného světla. Houby totiž potřebují stín. Zeminu kolem stromů opatrně odhrabte až ke kořenům do hloubky 10-20 cm. Půda by měla být vlhká. Práškové směsi a suspenze nasypejte nebo nalijte v kruhu asi 1–2 metry kolem kmenu stromu. Houby můžete vysazovat od jara do podzimu při teplotách nad 10 °C.

Jak vypěstovat houby na zahradě

Počítejte s tím, že se vám neuchytí všechny druhy hub. Každé totiž vyhovuje jiné prostředí. Důležitá je také symbiotická dřevina v okolí podhoubí. První sklizeň můžete očekávat následující rok koncem léta nebo na podzim. Záleží však na správné péči. Místo, kde jste nasadili podhoubí, pravidelně zavlažujte, aby nevysychalo. Nezalévejte je, ale pouze kropte, aby se imitoval přirozený déšť. Silný proud vody by mohl kořenící podhoubí zničit. Kropte nejlépe večer, aby se voda příliš nevypařovala. Dosypávejte na něj také polorozložené suché listy a lesní hrabanku. Důležité také je, aby nezarostlo plevelem.

Jaké houby si vybrat

Chcete-li pěstovat houby na zahradě, volte takové druhy, které se na ní budou cítit „jako doma".

Shitake na zahradě. Zdroj: AxOst/Shutterstock.com

Pýchavka obrovská (vatovec obrovský)

Tuto houbu vysazujte od posledních mrazíků až do listopadu. Vyžaduje travnatou plochu s hojným výskytem kopřiv. První sklizeň můžete očekávat následující rok.

Hlíva ústřičná

Chutnou houbu můžete pěstovat na zahradě, na balkoně nebo dokonce v kuchyni. Na zahradě ji vysazujte od jara do podzimu, doma ji můžete sadit celoročně. Roste na pařezech nebo na balících slámy. První plodnice se objevují cca půl roku od výsadby.

Bedla vysoká

Bedlu vysazujte na travnatou plochu od března do listopadu. První plodnice můžete vidět, podle prostředí a počasí, rok až tři po výsadbě. Na rozdíl od ostatních hub, bedla dobře snáší i sušší stanoviště.

Žampion bílý

Žampion můžete pěstovat jak v interiéru či skleníku, tak na zahradě. Příprava substrátu je náročnější, protože obsahuje koňský hnůj. Vysazovat ho můžete od jara do podzimu, v interiéru celoročně, tam první plodnice sklidíte za cca 2 měsíce. Na zahrádce následující rok po výsadbě.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, , www.hobby.instory.cz