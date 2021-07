Minivčelín: Jednoduchý návod, jak si na zahradě zařídit vlastní jednoduché úly

Nebojte se vytvořit vlastní ubytování pro včelky, nebudete litovat vy a ani vaše rostliny. Je to jednoduché a pozorování včel po nastěhování vás bude bavit.

Zdroje: www.mojeprirodnizahrada.cz, www.vcelkysamotarky.cz, www.plantedwell.com

Včely samotářky

Včela. Skoro každý člověk si představí včelu medonosnou, která žije v úlu ve společenství a vyrábí med. Ale v našich krajích můžeme potkat více než 600 druhů včelek. Valná většina z nich tráví život nenápadně a osamoceně. Proto se jim říká včely samotářky.

Tyto včely nežijí ve společenství, ale v páru. Neprodukují med, ani si nestaví plástve. A k čemu vlastně jsou? K opylování! Samotářky jsou mírumilovné, samičky sice mají žihadlo, ale použijí ho opravdu jen v nejnutnějším (například při zmáčknutí) a jejich jed není tak silný.

Včely samotářky si vyhledávají na hnízdění nebo jako úkryt různé skulinky odpovídající jejich velikosti. Zdroj: Martin Bergsma / Shutterstock.com

Hnízdo včely samotářky je tvořeno chodbou a plodovou komůrkou. Nepředstavujte si nic extra, je to většinou jen dutinka, do které jsou zabudovány jednotlivé komůrky. Do té komůrky nanosí včelka zásobu potravy a naklade vajíčko. Komůrku s vajíčkem uzavře a frčí pracovat na další komůrce.

A co chlapi? Cíl samečků je jasný – oplodnit samičku (to je velmi nespravedlivé!). Ale abychom jim nekřivdili.. někteří kontrolují hnízdní stanoviště, obletují keře, stromy a označují ho svým feromonem, aby nalákali neoplozené samice. Nepřilétnou jen samičky, ale na tento feromon reagují i ostatní samci a občas dojde k samčímu rojení.

Jak na výrobu minivčelína

Domek by měl mít určitě stříšku s přesahem, aby do něj nepršelo. Měl by mít také ochranu proti ptákům v podobě pletiva, které zabrání proklování k larvičce.

Nejlépe uděláte, když ho v období, kdy už není hmyz aktivní (podzim, zima), přendáte na suché a chladné místo (to mají včelí zárodky rády). Než zas dorazí jaro, dejte domek tam kde byl, aby mohly včelky vylétnout.

Domek by měl mít určitě stříšku s přesahem Zdroj: MLIN / Shutterstock.com

Dutinky by měly mít průměr 3-8 mm. Pokud nachystáte různé průměry, dočkáte se různých druhů včel. Zadní strana domečku musí být plná, jinak se k vám nikdo nenastěhuje. Dutinky lze udělat z různých materiálů, třeba stébla rákosu, cihly s otvory, dřevo s vyvrtanými dírami..). Na délce dutinek nezáleží. Nejideálnější místo pro domek by mělo být teplé a slunné. Existuje několik typů domečků, jako dřevěný, dřevocementový, domek z dřevěných bloků, zavěšený tubus s dutinkami atd.

Úplně nejjednodušší výrobek je z plechovky. Nemusíte se starat o zadní část, protože už je připravená bez práce. Do plechovky naskládejte vhodné dutinky (hodí se rákos). Plechovek můžete vytvořit víc a svázat je dohromady. Nahoru připevněte stříšku, třeba z kůry nebo dalších poskládaných stébel.

Další návod také není těžký na zpracování. Opatřete si polínko a do něj vyvrtejte dírky různých průměrů (ale postačí i jeden průměr). Tento domeček vypadá moc hezky. Ale nezapomínejte na stříšku, ta by měla být vytvořená vždy.