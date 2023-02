Zkušení zahradníci zalévají zahradu i v zimě. Některé rostliny jinak nepřežijí

Ani v zimním období byste neměli zapomenout na péči o zahradu. I v zimě je nutné zalévat, jen je dobré vědět, jak na to, abyste rostlinám neublížili a bylo jim to ku prospěchu. Některé rostliny bez zálivky zimu nemusejí přežít. Které to jsou?

Je pravdou, že zahrada během zimy odpočívá a nemá tak vysoké nároky na péči. Ale i v tomto období je pro zahradu něco třeba udělat. A jednou z těch věcí je i správná zálivka, která má však poněkud odlišná pravidla než v ostatních částech roku. Pokud ji nepodceníte, zahrada se vám na jaře odmění dobrou kondicí. Kdy a jak zálivku správně provést?

Zálivka má svůj smysl i během zimy

Jak správně zalévat rostliny na zahradě:

Pokud jste se doposud domnívali, že zahradu není v zimě nutné zalévat, jste na omylu. Je pravdou, že některé rostliny přežijí leccos, ale pokud vaši zelenou oázu zdobí celoročně stálezelené rostliny, jistou péči byste jim dopřát měli. Záleží však na momentálním počasí.

Pokud jste se doposud domnívali, že zahradu není v zimě nutné zalévat, jste na omylu. Zdroj: shutterstock.com

Sníh a déšť pracují za vás

V případě, že je zrovna zahrada pod vydatnou pokrývkou sněhu nebo je pravidelně deštivo, zalévat nemusíte. Sníh totiž plní nejen funkci mulče a rostliny chrání, ale když taje, je i zdrojem potřebné vláhy. Proto využívejte i shrabaný sníh během zimy a pravidelně jej přihrnujte ke stromům a pod keře. Dáte tak rostlinám přirozenou přírodní „peřinu“ a zdroj vláhy.

Žádný sníh ani déšť

Pokud však nastane období, kdy delší čas neprší ani nesněží, je nutno zalévat okrasné stálezelené stromy a keře, které na zimu neshazují listy. Díky tužším a silnějším listům dokážou snadno přezimovat, ale právě proto zároveň vyžadují větší množství vláhy než opadavé stromy a keře. Vyberte si však dny, kdy je teplota alespoň pár dní nad nulou a nehrozí brzké a náhlé ochlazení. Zalít můžete i jehličnany, pokud je velké sucho, tak i trvalky a ovocné keře.

Co dělat, když je mráz

Rostlinám, které neztrácejí svou barvu ani během zimy, byste měli dodávat trochu vody i v období, kdy klesne teplota pod bod mrazu. Jen je nutné držet se jistých zásad. Rostliny je potřeba zalévat mírně vlažnou vodou, a to pouze během dne, kdy je rtuť na teploměru o něco výše. Díky tomu se stihne voda vpít do zeminy dřív, než zmrzne a dostane se až ke kořenům. Pokud by voda v půdě zamrzla, rostliny by se nenapily, navíc by jim zmrzlá voda mohla poškodit kořeny. Tento postup je důležitý hlavně během mrazivých a suchých zim.

Rostlinám, které neztrácejí svou barvu ani během zimy, byste měli dodávat trochu vody i v období, kdy klesne teplota pod bod mrazu. Zdroj: shutterstock.com

Trávník nechte odpočívat

Trávník během zimy nezavlažujte, má dostatek vláhy z přírody. Jediné, čím byste mu mohli uškodit, je nadměrná zátěž. Proto po něm v tomto období zbytečně nepobíhejte a nechte ho celou zimu odpočívat. Obzvláště v mrazech byste na trávník vůbec neměli vstupovat, protože přemrzlá stébla jsou velmi křehká. Když byste je pošlapali, rozlámaly by se a byly by náchylnější k chorobám. Jestliže se přes trávník potřebujete dostat a nejde to po chodníku, postavte si provizorní cestu například z podložených starých fošen.

