Jak změnit kyselost půdy pomocí kávy nebo čaje? Je to snadné a hodně si pomůžete

Každá půda má jiné pH, a to je často opomíjenou vlastností zeminy, která ovlivňuje růst a prospívání zeleně. I když má půda dostatek živin a zdá se být tak akorát propustná, neznamená to, že je ideální pro veškeré rostliny, protože i na pH záleží. Naštěstí kyselost nebo zásaditost je možné změnit či upravit. Co zapracovat do půdy, abychom docílili ideálního pH? Zkoušeli jste už někdy změnit půdu z kyselé na zásaditou nebo obráceně?

Zdroje: www.idnes.cz, balconygardenweb.com

Proč je dobré změnit pH půdy?

Tak jako mají rostliny jiné požadavky na sluneční svit nebo zálivku, i ideální pH půdy není pro všechny rostliny stejné. Obecně lze říci, že neutrální půda je vhodná pro většinu rostlin, ale najdou se i výjimky, které milují extrémy. Naštěstí preference konkrétních rostlin jsou dobře známé, takže si můžete zvolit vhodnou zeleň právě do vašich pH podmínek a nemusíte ani nic měnit nebo vylepšovat. Pokud se ale rozhodnete pěstovat zeleň pro váš kraj neobvyklou, je docela dobře možné, že vaše půda tak jak je, nebude vyhovovat.

Neutrální půda dosahuje hodnot pH 6,6 až 7,1. Zásaditá neboli alkalická půda je taková, kde naměříte pH 7,2 a více. Naopak kyselá je taková, kde dosahuje 6,5 a méně.

Nejjednodušším způsobem zjištění kyselosti je použití lakmusových papírků, které jsou k dostání v každém zahradnictví či nákupním centru. Nebo si kupte měřič kyselosti, není drahý a výsledek měření budete znát okamžitě.

Jak zvýšit v pH, aby byla půda zásaditá?

Popel je skvělým prostředkem pro zvýšení pH půdy, čímž napomáhá upravit ji na méně kyselou až alkalickou. Ovšem i původ popela je důležitý. Vyvarujte se takovému, který vznikl pálením lepenky. Nepoužívejte ani popel v kombinaci s močovinou, čímž by se začal uvolňovat čpavek.

Velmi zásaditým je vápenec, a proto je také výborným prostředkem, jak změnit pH půdy. Používá se ve formě mletého vápence nebo dusíkatého vápna. Pamatujte, že tyto dva materiály jsou si podobné, ale dusíkaté vápno je mnohem razantnější. Pokud víte, kolik mletého vápence do půdy přidat, nezapomeňte, že dusíkatého vápna je potřeba jen polovina.

Šeříky milují zásaditou půdu Zdroj: snowturtle / Shutterstock.com

Způsoby, jak docílit kyselejší půdy

Dobře zetlelý hnůj je ideální organickým hnojivem používaným od nepaměti. Známe jej všichni a dobře víme, že jde o skvělý způsob, jak rostlinám přilepšit. Hnůj ale také ovlivňuje kyselost půdy, ale jen velmi pomalu. Což nemusí být na škodu. Pokud potřebujete jen mírně kyselejší půdu, zapracujte do zeminy hnůj. Rostlinám jen prospěje.

Také použité čajové sáčky, sypaný čaj nebo sedlina kávy jsou mírně kyselé. Změna pH pomocí kávy nebo čaje je jen velmi mírná. Na druhou stranu, použitím těchto zbytků, obohatíte půdu i o fosfor, draslík, magnezium a měď, které jsou důležité pro kvalitní růst. Navíc čaj i káva odpuzují nepříjemný hmyz a slimáky.

Síra je nekovový chemický prvek a jejím použitím velmi rychle a účinně změníte pH půdy na kyselejší. Síru je možné ve velkém množství zapravit do půdy před výsadbou. Možná že si vybavujte, že síření je klasickým způsobem dezinfikování sklepů a sudů na výrobu vína i piva. To proto, že působí také jako fungicid a likviduje plísně i houby. Vaše rostlina si bude kvalitní kyselou půdu určitě pochvalovat, tedy rozhodně pokud jde o azalky, rododendrony, borůvky nebo brusinky.

Borůvky potřebují půdu kyselou, v té se jim daří nejlépe. Zdroj: Shutterstock.com / Baisa