Maliny: Jaké odrůdy zasadit, abyste sklízeli od jara do podzimu? Velký přehled

Chcete mít po ruce šťavnaté maliny po celé léto? Poradíme vám, jaké zasadit odrůdy a mít jistotu, že bohatě plodí.

Přišel nejvyšší čas vysadit maliníky. Pokud je tedy na zahradě ještě nemáte a uvažujete o nich, moc dlouho jejich výsadbu neodkládejte. Jeho výhodou je, že jej mohou zasadit i pěstitelé ve vyšších nadmořských polohách, protože maliníky obecně vykvétají později, a tak je neohrožují jarní mrazy.

Kombinujte druhy

U malin máte možnost vybírat z mnoha odrůd, a to podle toho, jestli budete chtít sklízet větší plody, anebo mít častou sklizeň. Podle toho se totiž maliníky dělí na jednou plodící a remontantní. Protože každá odrůda dozrává v trošku jiném letním období, je nejlepší odrůdy kombinovat, budete tak moci maliny otrhávat po celou sezónu.

Jednou plodící maliny

Pro většinu odrůd z této skupiny je sklizeň běžná v období dvou až tří týdnů mezi červnem a červencem a je typická většími plody.

Black Jewel (Bristol)

Jedná se o jednu z nejoblíbenějších odrůd posledních let. Zpravidla vyžadují oporu, keře rostou velmi silné a výhony mohou dorůstat až do délky 4 m. V létě je dobré je zkracovat. Mladé jarní výhony jsou zelené se silným voskovým povlakem, později se zbarvují do modrofialova, takže jsou i krásnou dekorací a mohou fungovat jako živý plot. Velmi chutné plody dozrávají v polovině července, jsou středně velké, zakulacené a lehce ojíněné.

Glen Ample

Tato velmi úrodná a středně raná odrůda se rozrůstá v silné vitální keře. Její výhonky jsou beztrnné a kulovité plody patří k jedněm z největších. Tento druh je známý nejen svou výbornou chutí, ale také výbornou odolností proti hnilobám, takže v klidu přečkají kdejaký déšť.

Laszka

Tato poměrně moderní a bohatě plodící odrůda vám poskytne maliny o velikosti až 4 cm, a to na loňských výhonech, které dosahují až 180 cm. Pokryty jsou jemnými vzpřímeně rostoucími trny. Plody dozrávají zpravidla začátkem června, jsou srdcovitého tvaru a krásně se lesknou. Odrůda je odolná nejen vůči nízkým teplotám, ale i chorobám a škůdcům a pěstuje se tak bez chemické ochrany.

Odrůdy remontantní

Tento druh maliníků plodí během léta a poté ještě v září až říjnu. Druhá sklizeň bývá sice o něco menší a všechny maliny nemusí vzhledem k počasí vždy dozrát.

Apricot

Jedná se o docela mladý remontantní druh, který má plody v meruňkové barvě. Protože výhony keře rostou vzpřímeně, nepotřebují žádnou oporu. Plody dozrávají dle lokality zhruba od začátku srpna, na severu to bývá o něco později, ale sbírat je můžete až do prvních zimních mrazů. Maliny jsou velké a kulaté, velmi aromatické a mají nadprůměrně sladkou chuť. Také jsou známy svou prvotřídní pevností a odolností proti hnilobám.

Jewel

Tato odrůda je také velice zajímavá odstínem plodů, jsou totiž tmavě fialové až černé. Ke svému zdravému růstu a řádnému dozrání malin vyžaduje slunné a poloslunné stanoviště s vlhčí půdou, která obsahuje dostatek humusu. Její zralé plody se sbírají od poloviny léta až do mrazů.

Polana

Tato zdařile nakřížená odrůda výborně kombinuje časné zrání, vysokou kvalitu plodů a ideální růst vzpřímených výhonů, které nevyžadují opěru. Jednotlivé výhony dosahují výšky přes 1,5 m a jsou na nich malé nevýrazné trny. Počátku sklizně se dočkáte v druhé polovině srpna a bude trvat opět do počátečních mrazů. Odrůda je vysoce úrodná a její maliny jsou střední až velké a mají nápadnou tmavě červenou barvu.

