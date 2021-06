Kdy dát ven muškáty: Kam je dát a kam je rozhodně nedávat? Víte to?

Muškáty milují teplo. Původem totiž pochází z Afriky. I když jsou nenáročné na péči, každý pěstitel by si měl na začátku jara dávat pozor, aby mu nepřemrzly. Kdy je dát ven a jaké stanoviště zvolit?

Převislé, vzpřímené, polopřevislé, velkokvěté. Muškáty se těší velké oblibě již několik let. Zdobí okna a terasy až do podzimu a jejich milovníci si mohou vybrat z různých barev od klasicky červených po růžové, bílé, fialové nebo žíhané.

Péče o malé muškáty

Ať už dáte přednost jakékoliv barvě, základem krásně rostoucích rostlin je správný výběr předpěstovaných sazeniček, které netrpěly zimou. Zdravá sazenice by měla mít temně zelené listy a bohatý kořenový systém. Jakmile si malé muškáty přinesete domů, co nejdříve je přesaďte do domovských truhlíků nebo nádob. Obecně platí, že čím více substrátu a prostornější nádoba, tím lépe. Muškáty pak nechte doma při pokojové teplotě kolem 20 °C, než si na nový domov zvyknou.

Základem krásně rostoucích rostlin je správný výběr předpěstovaných sazeniček Zdroj: Alina Kuptsova / Shutterstock.com

Kam dát muškáty

Pro truhlíky s muškáty volte slunné místo, které je chráněné před větrem a deštěm. V žádném případě je však nevystavujte přímému slunečnímu záření. Mohly by se spálit a substrát přehřát. Muškáty by potom rostly pomaleji a méně kvetly. Spokojené budou také v polostínu. Dejte si však pozor na příliš stinné stanoviště. Způsobí, že rostliny se budou vytahovat a málo kvést.

Jaká teplota muškátům vyhovuje

U muškátů musíte být opatrní. Jarní sluníčko láká k tomu, aby se muškáty vynesly ze zimoviště ven nebo koupily mladé rostliny a ty po přesazení umístily na stanoviště. I přesto, že může být duben a květen teplý a denní teploty se pohybují kolem dvaceti stupňů, je třeba pečlivě sledovat předpověď počasí a teploměr. Noční teploty by totiž neměly klesnout po 10 °C. Přes den by měla být teplota stálá a neměla by dramaticky kolísat.

Velkokvěté muškáty (Pelargonium grandiflorum), zvané též anglické. Zdroj: Jana Milin / Shutterstock.com

Jak otužovat muškáty

Jakmile se rozhodnete, že dáte muškáty ven, měli byste je začít otužovat. Dejte je do stínu a přehoďte přes ně lehkou textilii, aby je ostré jarní paprsky nespálily. Na noc je přemístěte opět do tepla. Takto to můžete opakovat cca týden. Jakmile bude denní i noční teplota stabilní, můžete rostliny nechat venku.

