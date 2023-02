Jarní řez levandule: Nepropásněte ten správný čas, jinak vám pokvete bídně

Kdo by neměl rád příjemně aromatickou vůni levandule. Jestliže ji pěstujete na své zahrádce, rozhodně byste neměli zapomenout na jarní řez, který je pro levanduli velmi důležitý. Nejenže se řezem levandule krásně tvaruje, ale také na tom závisí její budoucí kvetení!

Jarní řez levandule má nejednu důležitou úlohu. Pokud byste ji nestříhali, začalo by docházet ke zdřevnatění spodních částí stonků, což by mělo za následek snížení růstu lístků, které jsou potřeba pro hojné květenství. Abyste tedy získali z levandule co nejvíce květů, musíte provádět jarní řez každým rokem. Jen díky tomu vám bylinka pokvete 10 až 15 let!

Kdy je ten správný čas na střih levandule?

Jak a proč stříhat levanduli se můžete dozvědět také z videa:

Levanduli můžete stříhat až třikrát ročně, a to na jaře, po odkvětu a na podzim, který se ale doporučuje raději vynechat, jelikož se rostlina nemusí zcela zahojit do příchodu prvních mrazíků. Jarní řez na přelomu března a dubna je nutné provést na nových i starých bylinách, jež potřebují zmladit a zbavit se omrzlých částí. Za nenáročný řez se vám levandule odmění bohatou záplavou květů.

Radikální řez na jaře

Stříhání se provádí tehdy, když začnou na levanduli rašit pupeny. Díky tomu se rány mnohem lépe zacelí a bylina tak rychleji regeneruje. Důležité při řezu je také počasí, které musíte sledovat. Po sestřihu by totiž neměly hrozit už žádné ranní mrazíky, ani deště. Připravte si ostré nůžky a vyčkejte, dokud nepřijde ten správný čas.

Nikdy nestříhejte do dřevnaté části levandule. Zdroj: Profimedia

Pozor na příliš hluboký řez!

Levandule je polokeř, který dřevnatí odzdola, kde již neobráží žádné nové výhonky. Proto si musíte dát velký pozor, abyste bylinu nezastřihli moc hluboko. Hrozilo by tak její uhynutí. Řez starších rostlin provádějte do třetiny jejich délky, avšak s ponecháním na každé z nich alespoň dvou viditelných pupenů. Zároveň se snažte udržet kulatý tvar keříku.

Střih mladých rostlin levandule

Na rozdíl od starších levandulí, ty mladší ještě nejsou dřevnaté, a proto se řez může provádět o něco hlubší. Ponechejte u nich 8-10 cm výšky nad zemí se 3-4 pupeny s mladými lístky. Nezapomeňte také na odstranění veškerých zmrzlých částí, které jsou již uschlé. Jarním řezem zamezíte dřevnatění stonků do stran, a proto vám levandule poroste do pěkného bochánku, který vypadá velmi kultivovaně.

Květy levandule má spoustu využítí, která jsou i zdraví prospěšná. Zdroj: shutterstock.com

Široké využití levandule

Velký počet zahrádkářů pěstuje levanduli na zahradě či balkonech, kde tvoří pěknou a voňavou okrasu. Tím však její účel zcela nekončí! Po usušení květů získáte skvělou zbraň proti molům v šatníku. Dobře poslouží i jako uklidňující vůně, která vám pomůže rychleji usnout. Z květů se dá připravit rovněž velmi chutný sirup, a proto jistě každý ocení, když mu levandule pokvete co nejvíce!

