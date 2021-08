Komáři v noci: Jak na ně vyzrát, aby konečně dali pokoj?

Letní měsíce a především pak teplé a vlhké večery jsou pro řádění komárů ideální, není proto divu, že se každé ráno většina z nás probouzí s několika nepříjemnými štípanci. Jak se komárů v noci zbavit? Poradíme vám několik jednoduchých triků!

Chcete se v noci konečně pořádně vyspat a neposlouchat nepříjemné bzučení komárů? Pak právě pro vás přinášíme několik rad, jak se jich zbavit, abyste si každé ráno nemuseli počítat nově nabyté štípance.

Na planetě existuje přes 3000 druhů komárů, z čehož se u nás vyskytuje asi padesát z nich. Nejčastěji jde o komára písklavého a komára obtížného. Krev pijí jen samice, které ji potřebují jako zdroj bílkovin. Ty jsou důležité pro vývoj vajíček. Do rány vypustí komár své sliny, které snižují srážlivost krve a potlačují bolest, proto většinou ani nevíme, že nás něco kouslo. Bohužel však, když tělo zjistí, že jsou v našem oběhu nežádoucí látky, začne se bránit. To je právě ono nepříjemné svědění, jež nás trápí.

Komáři si člověka vybírají podle mikroorganismů na pokožce. Jde prostě o to, kdo jim voní. My to ovlivňujeme tím, co jíme, pijeme, čeho se dotýkáme či prostředí, ve kterém se pohybujeme.

Komáři se přes den schovávají a připravují své síly na večer

Přes den se komáři většinou schovávají v chladu a čekají na večer, kdy vyráží na lov. Pokud jim chcete výlet do vaší ložnice překazit, vyzkoušejte některou z našich rad.

Komáři dokážou být pěkně otravní. Zdroj: Shutterstock.com / phugunfire

Samozřejmostí jsou sítě do dveří a oken, které jsou ideální. Můžete pak dle libosti větrat a komáři se dovnitř nedostanou. Dnes existuje nepřeberné množství sítí a to i atypických velikostí, které se do vašeho okna jistě budou hodit. Pokud by to přece jen nešlo, řešením může být i moskytiéra přes postel.

Komáři se stahují za světlem, myslete tedy na vhodné osvětlení. Ve večerních hodinách v ložnici vůbec nesviťte, pokud to není nutné. Raději si rozsviťte ve vedlejší místnosti, kam se komáři stáhnou a vy se pak přesunete do ložnice, kde hmyz nebude.

Komárům nevoní určité bylinky

Komárům nevoní určité bylinky, tudíž můžete vysázet do oken ložnice do truhlíků rostliny, přes které nebude tento hmyz létat. Využít můžete levanduli, meduňku, rozmarýn, mátu, šalvěj, bazalku, skořici, anýz či citronovou trávu.

Fajn záležitostí jsou i aroma lampy, které umí komáry dostatečně odpudit. Navíc dobře vypadají a váš interiér mohou ozvláštnit. Jako esenciální olej vyzkoušejte levandulový nebo citronelový.

Komáří larvy dýchají trubičkou na zadečku, kterou vystrčí ke hladině Zdroj: Amir Ridhwan / Shutterstock.com

Babské rady také doporučují repelenty z octu nebo česneku, ale jak sami víte, není nic příjemného, takhle neustále vonět, proto je používejte jen na noc.

