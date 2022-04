Jarní výsadba stromů: Které stromy zasadit právě teď v dubnu?

Slunce už se začalo hlásit plnou silou a vy máte před sebou posledních pár týdnů na výsadbu ovocných dřevin, než začne jejich vegetační období. Které stromy je vhodné vysadit právě teď na jaře?

Stromy a keře do zahrady bezesporu patří! Promění vaši zahradu nejen ve stinnou oázu klidu a odpočinku, ale poskytnou vám i soukromí od sousedů, přinesou do zahrady v létě alespoň trošku stínu a při správné péči si užijete i bohatou úrodu.

Jarní výsadba

U mnoha druhů ovocných stromů je jarní výsadba daleko vhodnější než ta podzimní. Je možné vysazovat všechny ovocné stromy, zvláště prostokořenným sazenicím (bez kořenového obalu) prospěje časný termín. Právě tento typ stromků potřebuje před výsadbou zkrátit kořeny i větve, podpoříte tím jejich dobrý růst. Půdu pod korunami stromů vždy mělce okopejte.

Dejte pozor, ať strom nezasadíte ani příliš hluboko, ani zbytečně vysoko. Zdroj: shutterstock.com

Jarní výsadba je přínosná především v tom, že stromky mají do zimy delší čas na řádné zakořenění v půdě. Dbejte vždy na pravidelnou zálivku, protože kořeny mladých stromů mají jen omezenou schopnost přijímat vodu a suché léto by je mohlo poničit. Půda by měla být stále přiměřeně vlhká.

Jaké dřeviny na jaře sázet

Jaro je přímo ideální pro výsadbu peckovin, jako jsou meruňky, broskve, mandloně, třešně, višně, švestky i nektarinky. Od konce března je možné vysazovat i okrasné opadavé listnáče, ořešáky i sazenice vinné révy. Během dubna je vhodná doba pro výsadbu bříz, jehličnanů a ostatních stálezelených dřevin. Výborně se na jaře ujímá i řada okrasných keřů, hlavně ibišky, magnólie a komule.

Jak správně postupovat při výsadbě

Nejprve si na zahradě vyberte vhodné místo podle sázeného druhu stromu. Vykopejte předem vyznačený kruh o průměru 0,5 až 1,5 m. Rozměr se odvíjí od velikosti kořenového balu a výšky stromu. Vznikající jáma by neměla být přesně kruhová, ale měla by mít různé úrovně hloubky a zasahovat i do okolního terénu. Právě kořeny prostokořenných sazenic by měly být v prostoru volně rozloženy a neměli by se ohýbat. Na dno jámy přidejte tak 15 cm kvalitní zeminy smíchané s kompostem.

Správná výška

Strom by neměl zažít moc velký šok, proto je dobré jej zasadit do stejné hloubky, v jaké rostl ve školce. Většinou to bývá těsně pod místem štěpování. Dejte pozor, ať strom nezasadíte ani příliš hluboko, ani zbytečně vysoko. Výšku regulujte pomocí prkénka, které si položíte přes okraje jámy, díky tomu vše lépe trefíte.

Na kořeny se musí pomalu a postupně

Ve chvíli, kdy budete mít stromek usazen, prohazujte kořeny substrátem a jemně vždy stromkem zatřeste, půda se lépe usadí. V tomto postupu pokračujte a stále kontrolujte, jestli je sazenice stromku neustále ve svislé rovné poloze a nezapadla zbytečně do jámy.

Nový stromek potřebuje přísun vody

První zalití přichází na řadu už během samotného sázení. Jakmile budete mít zaplněnou jámu asi do tří čtvrtin, stromek důkladně zalijte nejlépe dešťovou nebo odstátou vodou. Druhá zálivka následuje až po vysazení, aby se strom dobře ujal. Protože je nutné dostat vodu až ke kořenům, měla by být zálivka velmi vydatná. Dopřejte každému stromku tak 10 až 15 l vody. Stejnou dávku aplikujte dvakrát týdně. Je to mnohem účinnější, než zalévat strom každý den malou dávkou vody, která nepronikne až ke kořenům. Stromům byste tak vláhu vůbec nedodali.

Dopřejte stromům oporu

Jestliže máte větší stromky, je lepší jim dát podpěrné kůly. Umístěte je přímo do jámy a zasypete je hlínou spolu s kořeny stromu. Stromek je možné uchytit k jednomu kůlu nebo ke dvěma, to je na vás. Úvazy v místě dotyku s kmenem důkladně podložte, aby nedošlo k jejich zatlačení či zaříznutí. Zbytečně by to stromek poškodilo.

Protože je nutné dostat vodu až ke kořenům, měla by být zálivka velmi vydatná. Zdroj: shutterstock.com

Připravte stromy na sílu slunce mulčem

Jako výborná ochrana před sluncem a větrem poslouží vrstva mulče. Na půdu v okolí stromku nastelte speciální mulčovací kůru slámu nebo posekanou trávu. Můžete jednotlivé prostředky s klidem i kombinovat, kořeny vám budou vděčné.

Zdroje: www.ceskenapady.c, www.denik.cz, www.idnes.cz