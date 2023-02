20 druhů zeleniny, kterou byste měli vysévat v únoru. Ještě to stihnete

Připravte se na pěstitelskou sezónu, abyste mohli za pár měsíců sklízet vlastní křupavou a lahodnou zeleninu. Ukážeme vám, které druhy je dobré ještě teď v únoru si předpěstovat doma, ve skleníku či fóliovníku.

Může se zdát, že příroda se ze zimního spánku teprve probouzí, ovšem vy neusněte na vavřínech. Ještě zbývá několik únorových dní, ve kterých byste si měli vysít a předpěstovat hned několik druhů zeleniny. Důvod je jednoduchý. Ne všechna zelenina má stejnou dobu klíčení a růstu, jsou plodiny, které mají pomalejší rozjezd a proto je dobré začít s jejich pěstováním časně.

Cibule je jedním z druhů zeleniny, na které v únoru nezapomeňte. Zdroj: shutterstock

Přesuňte je domů

Budoucí zelenina v této době rozhodně nepatří ven. Využijte skleníky, pařeniště nebo fóliovníky. Pokud ani jedno na zahradě nemáte, nevadí. Nastěhujte si na chvíli budoucí úrodu k sobě domů. A které krásky ze zeleninové říše je dobré ve druhém měsíci v roce předpěstovat?

Celer, papriky, kedlubny, ředkvičky i cibule

Předpěstujte si na přelomu zimy a jara všechny druhy celeru. Klasický bulvový se hodí nejen do polévky, ale i do jiných pokrmů, do salátů se bude hodit celer řapíkatý a listový. Vhodná doba je právě teď i na papriky. Správný čas je i na kedlubny a ředkvičky. Bok po boku celeru vysejte i mrkev a petržel. Každá hospodyňka v kuchyni zpracuje kila cibule, zkrátka je to druh zeleniny, bez které se při vaření dobrot neobejdete, a únor je vhodná doba, pro její předpěstování. Zasejte si nejrůznější druhy. Klasickou žlutou cibuli, bílou nebo červenou. Zkusit můžete i šalotku nebo jarní cibulku.

Vysejte si různé druhy celeru, nezapomeňte na kedlubny a ředkvičky. Zdroj: shutterstock

Brukvovitá zelenina se bude také hodit

V kuchyni se budou hodit i zástupci brukvovitého rodu. Tušíte správně, nezapomeňte na semínka květáku, brokolice, hlávkového zelí a hlávkové kapusty. Všechno jsou to plodiny, které byste měli do svého jídelníčku zařadit pravidelně. Květák i brokolice jsou plné minerálů a vitaminů. Kapusta je zase štědrá na vápník a má velmi příznivý vliv na trávení. Přidáte-li kapustu do pokrmu, zajistíte si tak delší pocit sytosti, což může pomoci i v boji s přebytečnými kily.

Saláty všeho druhu jsou také adepty na únorovou výsadbu. Zdroj: shutterstock

Proč předpěstovat?

Zeleninu je velmi dobré předpěstovat doma nebo v sadbovačích. Naklíčená semínka a následně sazeničky tak máte pod lepší kontrolou a můžete pružně reagovat na jejich potřeby. Nepoužívejte na předpěstování hlínu ze záhonu, ale raději zvolte vhodný substrát. Většinou jej najdete v obchodech pod názvem substrát pro výsev a množení. Druhou variantou jsou rašelinové tablety, ty zalijete dostatečným množstvím vody a ony nabobtnají. Navíc vypiplaná zelenina takzvaně ze semínka chutná úplně jinak.

