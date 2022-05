Jak ochočit maliníky: Odborník radí, jak usměrnit jejich růst, aby nebyly všude

Kdo by nemiloval maliny, hlavně ty domácí, šťavnaté a slaďoučké. Navíc není těžké je vypěstovat, o maliníku se totiž ví, že roste v podstatě sám a bujně, proto není třeba se o něj nějak zvlášť starat. Musíte ho však stříhat a udržovat, aby se vám nerozlezl po celé zahradě.

Maliník je známý svým bujným růstem a samozřejmě chutnými, šťavnatými a zdravými plody. Je tedy sice skvělé, že se ujme a bude vám určitě plodit, ale na druhou stranu se o něj musíte pečlivě starat a udržovat ho v určitých mezích. Maliník si totiž jinak za krátkou dobu podmaní většinu vaší zahrady a to jistě nechcete.

To však není jediný problém. Ten spočívá i v tom, že kvůli rozrůstání vytlačuje ostatní rostlinné druhy a vzhledem k tomu, že energii vkládá do růstu, nezbývá mu dostatek živin a sil na plody. Ty jsou pak malé, bez chuti a vitamínů. Pojďte se tedy podívat na několik triků, jak se správně o maliník starat, aby vypadal esteticky a plodil tak, jak má.

Při správné péči o maliník se dočkáte bohaté úrody. Zdroj: Shutterstock

Zasaďte k maliníku fazolky nebo šťavel

První radou je, vysadit k maliníku takové rostliny, které mají schopnost bránit rozšíření kořenů maliníku. Mezi ty patří třeba taková fazole obsahující hlízkaté bakterie, které k sobě poutají velké množství dusíku, což ovocným keřům zabraňuje rozšiřování. Navíc budete mít keř plný krásných malin a ještě navíc fazolových lusků.

Dobrým pomocníkem je i šťavel. Ten má trojúhelníkové listy, které jsou velmi kyselé, a navíc do zeminy, ve které rostou, vypouští třísloviny. Ty však nesnáší maliník, tudíž se místo rozrůstání bude věnovat plození. Myslete na to, že šťavel je v podstatě plevel, tudíž by vám snadno i on mohl obrazit na celé zahradě.

Nejlépe chutnají čerstvě utržené maliny. Zdroj: Profimedia.cz

Využijte mechanických zábran a pravidelně zastřihujte

Další způsob, jak zkrotit maliník, je ostříhat ho nebo použít mechanickou zábranu. Vedle keřů vykopejte dostatečně hluboký příkop, do kterého vložte plůtek z netoxického materiálu. Maliníky se tak nerozrostou.

