Likvidace mechu z dlažby: Královna úklidu z internetu prozradila svůj levný trik

Zlobí vás mech? Nebo jste už boj vzdali a smířili se s nazelenalými spárami, obrubníky a betonovými taškami na střeše? Jednoduchý trik, který používá i anglická superstar v úklidu a péči o dům, je jednoduchý, levný a hlavně účinný!

Mech roste všude

Pokud máte zahradu, jistě znáte problémy se zarůstajícími spárami v dlažbě chodníků. Za každého jen trochu vlhčího počasí, mechy dokonce nabobtnají a natáhnou veškerou vláhu z okolí, aby se pěkně zazelenaly a následně rozšířily dál. Stejný problém vás provází, pokud máte na střeše chalupy či chaty staré porézní betonové tašky. I ty mech miluje a dokáže na nich narůst až do bochánků velkých jak pěst.

Jak docílit čisté dlažby bez mechů? Zdroj: Shutterstock.com / T.W. van Urk

Paní Hinchová si s likvidací mechů nevěděla rady

Jak si s mechy poradila Britka známá ze sociálních médií? Vlastně neporadila. „Paní Hinchová“, jak se na Instagramu prezentuje, má na sociálních sítích přes 4 miliony sledující. Jim se také svěřila, že jí nakoupený přípravek na dlažbu zcela selhal, a dokonce chodníček odbarvil. Na svoji výzvu o radu dostala více než 170 různých tipů, které sdíleli její fandové, aby ji inspirovali v boji s mechy. Sto sedmdesát tipů? Ani nechtějte vědět, co všechno lidé používají! Paní Hinchová, ale nelenila a několik tipů vyzkoušela, aby se dobrala toho nejlepšího řešení.

Který tip na likvidaci mechu skutečně zabodoval?

Překvapivě, právě to nejjednodušší a nejlevnější řešení. Protože mechy milují kyselé, pak nezbývá, než je udolat něčím alkalickým. A co je zásadité a máme to všichni doma? Soda! Tip od fanouška zněl: "Posypejte sodou všechny spáry a plochy prorostlé mechem." Ideální dobou je bezvětrný večer. Můžete mechy i mírně navlhčit, aby se soda na inkriminovaných místech dobře rozpustila. Přes noc nechejte sodu na mechu a ráno jej smetákem odřete a vymeťte. Lehčí už to ani nemůže být.

Jedlá soda je užitečná i jako likvidátor mechů. Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Máte víc mechu než sáčků se sodou?

Pokud máte v zahradě mechem porostlou větší část, nezlobte se s titěrnými sáčky. Soda se dá koupit i ve velkém tříkilovém či pětikilovém balení. Je velmi levná, a proto dostupná pro všechny. Nebojte se velkého balení, odstranění mechů za to stojí. Ani nemluvě o širokém použití sody v domácnosti a na zahradě. Určitě ji všechnu využijete!