Noční mrazy v pařeništi: Chytrý trik s květináčem a svíčkou ochrání sazenice

Přestože jaro už náležitě ožívá a je stále tepleji, dejte si ještě pozor na přízemní mrazíky. Mohli byste přijít o sazeničky, a to by byla škoda. Nezapomeňte ani na skleník či pařeniště. Je hned několik způsobů, jak se mrazivému nepříteli bránit.

Očekávané jaro se už přihlásilo k životu, postupně prohřívá půdu, vytáhlo výhonky a rozvilo některé květy. Ještě však stále visí ve vzduchu hrozba jarních mrazíků, které mohou být někdy pro pěstitele docela pohromou. Díky vynalézavým tipům se jich však bát nemusíte, protože si s nimi lehce poradíte a připravíte se na ně. Raději pečlivě sledujte předpovědi počasí.

Jak ochránit skleník a pařník před mrazem

Je mnoho rostlin, které nejsou odolné chladu, natož mrazům. Skleník jim dává odpovídající podmínky k růstu i během těchto dní, přesto byste rostlinám v době mrazu měli pomoci a dostatečně je ochránit. Můžete je zahřívat hned několika způsoby, které lze i různě kombinovat. V žádném případě vás nezatíží žádné vysoké náklady na jejich realizaci.

Udělejte ve skleníku teplo

Jakmile víte, že se blíží mrazíky, dejte do skleníku nebo pařeniště i ohrožené rostliny v nádobách a zatopte jim. Nejlepší je zařízení s termostatem, který sepne, jakmile teplota klesne pod nulu. Dlouhodobé vytápění skleníku je ovšem drahé, a tak pro vás máme naprosto jednoduché řešení, které vás nebude stát téměř nic. Krátkodobým řešením, jak překlenout chladnou noc, je jednoduchý trik z květináče a větší svíčky.

Vyrobte si rustikální ohřívač

Zdrojem tepla je oheň, proto postavte svíčku na žáruvzdorný podklad, třeba na dlaždici. Jakmile zapálíte knot, přiklopte svíčku hliněným květináčem obráceným dnem vzhůru. Aby měla svíčka dostatečný přívod kyslíku, podložte okraj kamínkem, aby květináč neležel přímo na zemi. Mezi květináčem a podkladem by měla být mezera. Na odtokový otvor ve dně obráceného květináče položte hliněný střep, aby teplo vytvořené svíčkou neunikalo vzhůru, ale naopak sálalo do okolí přes zahřátý květináč. Jen buďte velice opatrní a mějte ohřívadlo pod kontrolou. V blízkosti by nemělo být nikdy nic hořlavého.

Pro zvýšení akumulační schopnosti můžete sestavit více do sebe zapadajících kusů nádob a spojit je dlouhými šrouby skrze odtokový otvor a zajistit vše pak matkami. Když ponecháte mezi jednotlivými květníky malý odstup, celý vytápěcí systém pro ukládání a následné uvolňování tepla bezvadně zdokonalíte.

Vezměte si k ruce netkanou textilii

Teploty kolem nuly může jarní zelenina přežít, ale jakmile teploměr spadne pod nulu, jsou v ohrožení. Už i jednostupňový mrazík dokáže spálit konkrétně rajčata, papriky, okurky i celer. U zelí, kedluben, brokolice či květáku zas takové nebezpečí nehrozí. Jakmile jsou tedy v předpovědi mínusové teploty přikryjte citlivější druhy zeleniny netkanou textilií. Je prodyšná a můžete ji tedy na záhonu nechat i několik dní, dokud nebezpečí mrazíků neodezní. S příchodem mrazíků také zkontrolujte, jestli se rostliny nedotýkají skla.

Bublinková fólie na pařník

Myslete i na sazenice a rostliny, které pěstujete v pařníku. Vezměte si na pomoc bublinkovou fólii a pokryjte několika vrstvami horní kryt i vnitřní boční stěny. Jarní nebezpečné mrazy nebudou mít šanci. Večer můžete dovnitř postavit nádobu s teplou vodou.

Kompostujte přímo ve skleníku

Každý zkušený zahradník ví, že správně založený kompost dokáže vytvořit docela vysoké teploty a přirozeně vydává teplo, které vám s přehledem dokáže vyhřívat skleník nebo pařeniště. Jestliže budete převracet kompostovou hromadu, začne se z ní doslova kouřit. Prostě platí, že dobrá a kvalitní hromada kompostu se dostane vysoko nad 38 °C. A když k tomu přidáte cestičky vyrobené z tmavého mulče ze dřeva, skvěle se k tomuto způsobu vytápění přidají svým rozkladem. Aby měl váš kompost opravdu sílu zahřívat, je nutné ho založit najednou, z předem připraveného a kvalitního materiálu. Tři čtvrtiny by měla tvořit takzvaná hnědá, na uhlík bohatá hmota, například ze slámy, listí či štěpky. Zbylou čtvrtinou by měla být hmota zelená, která je bohatá na dusík a snadno ji získáte z každodenního kuchyňského odpadu, trávy či trusu.

