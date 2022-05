Nejlepší hnojivo na okurky? Naše babičky úspěšně používaly obyčejnou cibuli

Pěstujete také tolik u nás oblíbené okurky? Využijte rad a tipů zkušených. Už kdysi na to měli své prostředky, které fungují dodnes. Věděli, že na hnojení okurek je nejlepší obyčejná cibule.

Každý, kdo pěstuje okurky, ví, že potřebují pravidelný přísun živin. Bez toho byste se nemuseli dočkat bohaté úrody. Proto jim dopřejte především dusík, draslík, fosfor, vápník i hořčík. Přestože si můžete vybrat v obchodě z pestré nabídky, většinou jde o hnojiva s přídavky chemie. Zkuste jít s dobou, být šetrní k přírodě a využijte domácí suroviny k výrobě domácího hnojiva. Budete nadšeni a během sezóny nestihnete okurky sbírat.

Okurka setá (Cucumis sativus)

Plodina, která je na našich zahradách velmi oblíbená už po mnoho generací. Jestli se chcete dočkat super úrody a chutných plodů, dejte jim vše, co potřebují. A hlavně živiny! Poskytnou jim ochranu před škůdci a nepříjemnými nemocemi, jako jsou plíseň šedá, hniloba kořenů, padlí nebo často obávaná bakterióza. Velký vliv na jejich zdravý růst má i teplota, nedělá jim dobře její kolísání. Okurky ocení i správnou zálivku a hnojení. Naše babičky používaly ke hnojení okurek obyčejnou cibuli, která funguje dodnes.

Naše babičky používaly ke hnojení okurek obyčejnou cibuli, která funguje dodnes. Zdroj: shutterstock.com

Cibulové slupky mají sílu

Nejvíce ze všeho poskytují slupky z cibule okurkám hořčík a draslík, dokonale tak posilují kořenový systém. Protože mají antibakteriální a protiplísňové účinky, přirozeným způsobem chrání rostliny před plísněmi a hnilobou, a jako bonus zároveň zlepšují strukturu půdy. Cibulové slupky také obsahují velké množství vitamínů a důležitých stopových prvků, které pozitivně ovlivňují růst rostlinných pletiv. Schraňujte proto doma všechny cibulové slupky a nevyhazujte je, byla by to škoda! Vysušte si je a uchovávejte, nejlépe v plátěném sáčku.

Připravte si nálev

Budete potřebovat 200 g slupek z cibule a 1 kbelík vody. Namočte slupky na tři dny a po uplynutí lhůty přeceďte. Použijte výluh jako zálivku k okamžitému použití. Pokud byste ji chtěli skladovat, nedělejte to, zkazila by se. Pokud chcete působení hnojiva ještě znásobit, použijte horkou vodu. Kbelík naplňte slupkami do poloviny, zalijte je převařenou teplou vodou a nechte dva dny louhovat. Před zaléváním roztok nařeďte vodou v poměru 1 : 1.

Cibulové slupky můžete dát rovnou do půdy

V cibulových slupkách najdete mnohé cenné látky, které dokonale brání předčasnému žloutnutí listů okurek a celkově je posilují. Na jejich sílu však můžete vsadit i v době, kdy je použití ostatních hnojiv zakázáno. Jednoduše pár slupek zapracujte do zeminy, do které okurky vysazujete.

Cibulové slupky obsahují velké množství vitamínů a důležitých stopových prvků, které pozitivně ovlivňují růst rostlinných pletiv. Zdroj: shutterstock.com

Proč slupky okurkám dopřát

Velmi záslužnou látkou je v cibulových slupkách obsažený karoten, což je výborný imunostimulant a přírodní antioxidant. Díky němu jsou mladé sazenice mnohem více odolné všem nástrahám. Významnou roli hrají i vitamíny skupiny B, které aktivně podporují růst a plodnost okurek. Důležitá je i aktivní kyselina nikotinová, která pomáhá rostlinným pletivům se zpracováním síry, kyslíku a dusíku, což okurkám nesmírně prospívá. Abyste dodali okurkám správnou dávku živin, hnojte cibulovým hnojivem každých 14 dní. A co všechno umí?

Perfektně stimuluje imunitní systém rostliny

Dokonalá ochrana před škůdci a nemocemi

Posiluje poškozené a slabé sazenice

Kromě okurek můžeme cibulové hnojení používat rovněž na rajčata, papriky, cukety, lilky, patizony nebo brambory.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.damskaliga.cz, www.svetkreativity.cz