Kvalitu úrody paprik znásobí běžný oblíbený nápoj: Možná ho máte doma

Paprik není nikdy dost! Ať už je používáte do salátu, čalamády nebo třeba leča, papriky jsou prostě ta zelenina, které byste mohli jíst přes léto tuny. Pokud chcete sklízet velké a šťavnaté papriky, vyzkoušejte jednoduchý trik a připravte si domácí hnojivo.

Existuje celá řada druhů paprik, které pěstujete na zahrádce. Nejčastěji to je paprika setá, kterou můžete znát i pod názvem paprika roční, nebo štiplavé chilli papričky. Všechny druhy paprik ocení hnojivo, jež nejspíš máte doma. Jaké to je?

Teď by měli zbystřit všichni muži, kteří mají rádi zlatavý mok. Ano, je to tak, jedná se totiž o hnojivo z piva, které má snad doma každý z nás. Pivo totiž obsahuje mnoho důležitých látek, především pak vitamín B, který je prospěšný nejen pro plody, ale také pro půdu, ve které se papriky pěstují a pro půdní mikroflóru.

Chcete paprikám přilepšit? Vyzkoušejte pár osvědčených tipů. Zdroj: aaltair / Shutterstock

Jak si připravit hnojivo z piva?

A jak si takové hnojivo z piva připravit? Je to naprosto jednoduché! Stačí si obstarat litr piva a deset litrů vody. Na pivu můžete klidně šetřit, může být i zvětralé, je jedno, jestli použijete dvanáctku či desítku a na značce taky nezáleží. Postačí jakékoliv, i to nejlevnější. Dvě piva (1 l) rozřeďte v deseti litrech teplé vody. Piva nemusí být striktně litr, může ho být klidně více, paprikám to nijak neuškodí.

Pokud se bojíte, že papriky nasají alkohol, který v nich pak zůstane, tak úplně zbytečně. Takhle to nefunguje. Alkohol nemůže paprikám nijak uškodit, ani v nich zůstat, takže nehrozí, že když si takovou papriku dají vaše děti, budou opilé.

Vyrobte si zálivku na papriky z piva. Zdroj: Shutterstock

Zálivku z piva používejte i na zcela zdravé papriky

Když si tento roztok připravíte, pořádně ho promíchejte a můžete používat jako zálivku. A kolik jí použít? Pokud jsou papriky v pořádku a jen chcete, aby plodily více, tak stačí půl litru roztoku na mokrou půdu u kořene každé rostliny a pokud jim něco je, anebo uvadají, množství navyšte.

Papriky tímto způsobem hnojte každé dva až tři týdny. Častěji se nedoporučuje, mohlo by totiž dojít k přehnojení paprikové kultury, což by přineslo více škody než užitku. Dodržujte tedy doporučené rady a nemůžete šlápnout vedle.

Pivo ocení i balkonovky a pokojovky

Pivo můžete použít i k přihnojení okrasných zahradních i balkonových rostlin a ocení ho i pokojovky. Obsahuje totiž spoustu živin, které na rostliny působí jako účinný životabudič. V pivu najdeme zejména minerální látky (draslík, hořčík, sodík, dusík, chloridy a fosfor) a příznivý vliv mají i v pivu obsažené vitaminy skupiny B a sacharidy.

Zdroj: www.chalupari-zahradkari.cz, www.raselina.cz, www.idnes.cz