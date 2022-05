Pěstování brambor ve dvou nádobách. Je mnohem výnosnější a snazší než v půdě

Nemáte zahradu a chtěli byste se dočkat bohaté úrody brambor? Máte možnost! Vrhněte se na pěstování v nádobách, jde o skvělou vychytávku.

Pěstování brambor na balkoně nebo terase je v posledních letech velice oblíbené a má stále více příznivců. Jde o naprosto jednoduchou záležitost, která vám přinese extrémní výnosy, někdy i větší než ze záhonu. Velikou výhodou je také výrazná úspora místa.

Kbelík, pytel nebo sud

K tomuto způsobu pěstování budete potřebovat vhodnou nádobu, hlubokou i širokou minimálně 30 cm. Snadno můžete využít starý květník, kbelík nebo soudek. Dokonce si vystačíte i s polypropylenovým nebo jutovým pytlem. Když to půjde, vyhněte se černé barvě, která přitahuje sluneční paprsky a nádoby se pak nadměrně zahřívají. Zvolenou nádobu budete muset opatřit otvory, kterými bude odtékat přebytečná voda a kořeny budou mít dostatečný přístup ke kyslíku.

Další vychytávkou, která zabrání nadměrnému odpařování vody, je vrstva slámového mulče. Zdroj: shutterstock.com

Pojďme sázet brambory

Připravenou nádobu nebo pytel naplňte nejprve drenážní vrstvou, použít můžete například keramzit. Poté nasypte vrstvu 10 až 15 cm kvalitní zahradní zeminy nebo jiného vhodného substrátu a vysaďte brambory. Do každé nádoby umístěte tak 2 až 4 naklíčené brambory klíčky nahoru a přikryjte je další 10 cm vrstvou zeminy.

Jakmile výhonky vyrostou do výšky zhruba 10 až 15 cm, přisypte k rostlině další půdu tak, aby vyčnívaly pouze vrchní listy. Zahrnuté stonky postupně vytvoří podzemní výhonky, kde se vyvinou nové hlízy. Při výsadbě v květnu použijte rané odrůdy, pozdní by vám už nestihly dostatečně narůst a plodit. Ihned po výsadbě brambory zalijte a do dvou týdnů byste se mohly začít těšit z prvních lístků.

Trik na ještě lepší úrodu? Dvě nádoby v jenom

Tuto skvělou metodu můžete dokonce ještě vylepšit. Možná tak i efektivně zužitkujete staré a nevyužité nádoby. Základem je, že by do sebe měly nádoby jít vložit, což jde v případě pytlů velice jednoduše. Nejprve si upravte první nádobu, do které je potřeba udělat čtyři otvory, stejně jako v předchozím případě. Takto připravenou ji vložte do druhé nádoby a můžete přistoupit k samotné výsadbě. Protože bramborám tímto způsobem umožníte větší příjem kyslíku, lépe a rychleji porostou.

Využijte mulč

Další vychytávkou, která zabrání nadměrnému odpařování vody, je vrstva slámové mulče. Zakryjte s ní vrchní část nádoby či pytle. Časem není zcela od věci dát kolem nádoby pletivo, abyste ochránili křehké stonky brambor, které by se mohly snadno zlomit.

A kdy se můžete těšit na úrodu? Počítejte, že sklízet budete zhruba tři měsíce od výsadby. Použité nádoby i pytle si můžete uskladnit a uchovat na příští sezónu.

Zvolte vhodné umístění

Jestli chcete opravdu bohatou úrodu, dopřejte bramborám lokalitu s dostatkem slunce. Vyhněte se však celodennímu přímému slunečnímu svitu, který hrozí například na otevřené betonové ploše. V případě, že nemáte jinou možnost, není od věci udělat od země ochrannou izolační vrstvu, k čemuž vám skvěle poslouží i staré palety. Nejlepší je zvolit polostín, kde nebude docházet k nadměrnému vysychání půdy. Velikou výhodou tohoto pěstování je, že můžete rostliny během vegetace přemístit tak, aby měly vždy vše, co potřebují.

Rostliny pěstované v nádobách jsou závislé na vaší péči. Půda by měla být rovnoměrně vlhká, ale vyhněte se zbytečnému přemokření. Zdroj: shutterstock.com

Nenechte brambory vyschnout

Brambory by měly mít vždy dostatek vody. Když se pěstují běžně v záhonu, vezmou si vlhkost z okolní půdy. Rostliny pěstované v nádobách jsou závislé na vaší péči. Půda by měla být rovnoměrně vlhká, ale dejte si pozor na zbytečné přemokření. Proto vždy mezi každým zaléváním nechte zeminu dostatečně vyschnout. Brambory můžete občas přihnojit kyselým organickým hnojivem nebo extraktem z mořských řas.

