Hit letošního jara: Vertikální pěstování cuket na dřevěných paletách

Sezóna grilování přichází a jedním z nejoblíbenějších druhů zeleniny, který se dá připravit ke konzumaci tímto způsobem, je cuketa. Jak si ji co nejsnadněji vypěstovat? Vyzkoušejte pěstování na paletách, které je moderní, ekologické a hlavně levné.

Pěstování cuket je na českých zahrádkách velmi oblíbené. Jde o plodinu nenáročnou, oblíbenou a zpracovatelnou všemi možnými způsoby. Když navíc vyzkoušíte pěstování na paletách, ušetříte místo, peníze a váš "záhonek" bude vypadat stylově.

Technika pěstování cuket

Technika pěstování cuket na paletách je různorodá, můžete tedy popustit uzdu své fantazii. Lze pomocí nich vytvořit jak skromnou, tak rozsáhlou zahradu. Záleží tedy jen na vaší chuti se starat a prostoru, kterým disponujete. Palety nejsou navíc omezené jen na jedno použití, jsou přenosné a vydrží vám tak po několik sezón. V zimě je uklidíte do sklepa a příští rok zase vytáhnete.

Vertikální pěstování

Cukety jsou popínavé rostliny, proto jsou vhodné pro vertikální pěstování. Díky tomuto stylu budou rostlinky cukety zdravější, silnější a budou lépe větrat. Také nehrozí, že by je ohrozila plíseň, protože jejich listy budou lépe schnout a nebudou na sobě přilepené. Také si snadněji všimnete škůdců, kteří by na nich mohli parazitovat a dříve je tak zneškodníte, než ohrozí úrodu.

Lahodné cukety mohou obsahovat jedovaté látky Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Připraveno ke sklizni

Když je cuketa připravena ke sklizni, visí k zemi dolů a pro vás je to signál, že je připravena na utrhnutí. Bude to rychlejší než klasické pěstování na záhonku, na to se připravte, rostliny totiž budou díky vertikální poloze lépe zavlažené. Tudíž jich bude i více a hlavně budou kvalitnější.

Kvalitní paletová konstrukce

Bát se nemusíte, pěstování cuket na paletách není vůbec obtížné. Stačí kvalitní paletové konstrukce, které jsou cenově dostupné a dají se snadno sehnat. Dále si pořiďte dva dřevěné sloupky, provázek nebo drát, zeminu vhodnou pro pěstování cuket a samozřejmě také truhlíky a sazenice.

Jak poznat správnou paletu

Abyste poznali, že je paleta kvalitní a vhodná, měli byste ji vybírat podle toho, aby nebyla ošetřena bromidem či jinou chemikálií, která by mohla být zdraví škodlivá. Vše by vám samozřejmě měl říci prodejce nebo se podívejte, zda není na paletách značka MB. Tyto palety jsou totiž ošetřeny právě zmíněným bromidem. Ty samozřejmě nekupujte. Pokud je na paletě HT, je vše v pořádku a právě ta je pro vás tou pravou. Také zkontrolujte, zda je paleta nepoškozená a netrčí z ní hřebíky.

Sazenice cukety připravený k výsadbě Zdroj: Hirundo / Shutterstock.com

Stavba konstrukce

Pokud vše proběhne v pořádku a máte palety připraveny, můžete se pustit do stavby konstrukce. Paletu umístěte šikmo tak, aby vytvořila pravoúhlý trojúhelník. Paleta vlastně tvoří přeponu trojúhelníku, sloupky a zem přilehlé odvěsny. Sloupky zakopejte do země a pomocí provázku nebo drátu na ně přivažte paletu.

Vysazování cuket

Teď už můžete vysadit cukety do půdy nebo do truhlíku. Rostlina bude hledat oporu sama, nemusíte ji tedy ničím podpírat. Jelikož cukety milují slunečné počasí a vlhkou půdu, nezapomeňte je pořádně a pravidelně zalévat.

Prostor pod paletami

Prostor pod paletami pak nemusí zůstat prázdný. Využijte ho klidně k pěstování salátu, špenátu nebo ředkviček. Tato zelenina totiž na rozdíl od cuket vyhledává stín, proto je pro ni toto místo naprosto ideální.

Zdroj: growfoodguide.com, lovelygreens.com