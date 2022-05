Hrášek můžete pěstovat, kde chcete: Udělejte mu šplhadlo

Jaro je již v plném proudu a pěstování zeleniny frčí jako o závod. Pustili jste se i do pěstování hrachu? V době úrody vám děti doslova utrhají ruce, protože tuto pochoutku nesmírně milují. Hrách je poměrně nenáročný a můžeme ho pěstovat nejen na zahradě, ale klidně i na balkoně.

Hrách pochází z východní oblasti Středomoří, ale dnes se ve velkém pěstuje v celém mírném pásmu. Zkušení pěstitelé již možná hrách zaseli, ale stále ještě to stihnou i naprostí začátečníci. Pěstovat můžete buď hrách dřeňový, nebo cukrový. Ten první má pevnou slupku a velká šťavnatá zrna, která se z hrachových lusků vybírají nejlépe ještě trochu nedozrálá. Zpravidla se konzumují okamžitě za čerstvého stavu, jsou tak nejlepší. Hrách cukrový má lusky bez tvrdé slupky a je chuťově výrazně sladší. Jeho nezralé a křehké ploché lusky se požívají celé.

Hrách setý (Pisum sativum)

Jedná se o jednoletou popínavou rostlinu z čeledi bobovitých, která se řadí k nejstarším kulturním plodinám. Plody této populární luštěniny jsou podélné lusky se dvěma chlopněmi. Uvnitř se tvoří dužnatá semena, tzv. hrášky. K lusku jsou přichyceny na hřbetní straně ve dvou řadách poutkem neboli pupkem. Plody můžete ihned spotřebovat, nebo si je uskladnit na později. Stačí je buď usušit, anebo je vložit do mrazáku.

V čerstvém hrášku naleznete vitaminy C, B1, B2, B3, B6, E a provitamin A. Zdroj: shutterstock.com

Hrášek je skvělý zdroj bílkovin

V čerstvém hrášku naleznete vitaminy C, B1, B2, B3, B6, E a provitamin A. Významný podíl zastává i kyselina listová, hořčík, draslíku, vápník, fosfor, železo, měď a molybden. Kromě toho je skvělým zdrojem hodnotných bílkovin, kterými je možné ve vegetariánské stravě částečně nahradit příjem masa. Tato zelenina také podporuje činnost slinivky břišní, snižuje krevní tlak a hladinu nebezpečného cholesterolu, zlepšuje stav ledvin a příznivě ovlivňuje srdeční činnost.

Vysaďte si hrách do přenosné nádoby

Máte obavy, že pěstování v květníku je nemožné? Omyl! Když mu dáte dostatek prostoru a pevnou oporu, po které se sám bude pnout a šplhat, poroste jako divý. Když zvolíte ranou odrůdu Oskar s dlouhými lusky, dočkáte se opravdu velkých plodů.

Co budete potřebovat:

Vyšší květník o průměru 40 až 50 cm

Odpovídající výsadbový substrát

Pět prutů ze stromu nebo rákosové opěrné tyčky

Provázek či zahradnický drát

Semínka hrášku

Voda na zalití

Průsvitnou potravinovou fólii

Vytvoříte hrachu opěrnou konstrukci, po které se bude časem samovolně pnout. Zdroj: Shutterstock

Semena před výsadbou ošetřete

Jestli chcete preventivně semena hrachu ochránit před virovými a houbovými chorobami, namočte semínka do heřmánkového nebo česnekového nálevu. Dvě lžičky sušených květů nebo dva stroužky česneku zalijte 200 ml vařící vody a nechte půl hodiny vylouhovat. Poté roztok sceďte a nechte dostatečně vychladnout. V tuto chvíli do něj namočte semena na dobu 6 až 8 hodin. Zrnka hrachu po vyjmutí nechte oschnout a můžete je zasadit.

Začněte opěrnou konstrukcí

Nejprve si připravte vhodnou nádobu, kterou naplňte do poloviny kvalitním substrátem. Zasaďte do nich proti sobě pět delších opěrných prutů a doplňte zbytek zeminy do dvou třetin výšky květináče. Na vrcholu spojte konce větví provázkem či drátkem, vytvoříte tak pevnou konstrukci, po které se hrášek bude časem samovolně pnout.

Vysejte semínka

Na povrch půdy rozmístěte semínka po jednotlivých zrnech 4 až 5 cm od sebe (u cukrové odrůdy) nebo do hnízd po 3 až 4 semenech ve vzdálenosti 10 cm (u dřeňové odrůdy). Poté je zakryjte další vrstvou zeminy a dostatečně pokropte odstátou vodou.

Jestli chcete dát hrášku ty nejlepší podmínky, využijte trik s fólií, která pomáhá udržovat potřebné vlhko a teplo. Zdroj: shutterstock.com

Urychlete růst ochranou fólií

Jestli chcete dát hrášku ty nejlepší podmínky, využijte trik s fólií, která pomáhá udržovat potřebné vlhko a teplo. Zalévejte pravidelně, ale držte se pravidla, že méně je více. Semínka proto zalévejte mírně, ale častěji.

Vyklíčeno a hrášek se probouzí k životu

Jakmile hrášek vyklíčí nad zeminu, sundejte fólii. Rostliny se začnou postupně omotávat do připravené konstrukce a vy se můžete začít těšit na úrodu sladkých zelených kuliček.

Zdroje: www.elegantnibydleni.cz, www.zahradkarem.cz, www.cs.les-jardins-de-sanne.com