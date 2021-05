Jak lehce vypěstovat rajčata z plodu, který jste koupili na trhu či v obchodě?

Rajčata jsou zdravou, chutnou a oblíbenou zeleninou, která v sezóně patří mezi Čechy k těm nejoblíbenějším. Nejsou ale nejlevnější, proto zvažte, zda by pro vás nebylo vhodnější si je začít pěstovat.

Češi rajčata milují a není se čemu divit. Tato krásná, červená, zdravá a chutná zelenina prostě k jaru a létu neodmyslitelně patří. Takový chleba s máslem a k tomu osolené rajčátko, není nic lepšího!

Zdraví prospěšná rajčata

Když konzumujete rajčata, myslete také na to, že jsou velmi zdravá a přináší vašemu tělu mnoho prospěšných látek. Jsou velkým zdrojem draslíku, který snižuje krevní tlak a udržuje ve správné funkci nervový a svalový systém. Rajčata také podporují hubnutí, nemají totiž téměř žádný tuk a velmi nízký gykemický index. Pyšní se vitamíny skupiny B, A, C, D, E, K a kyselinou listovou. No a v neposlední řadě mají tyto červené královny zahrádek antioxidační účinky a říká se, že čím více jich sníte, tím máte lepší náladu.

Ne příliš levná záležitost

Nákup rajčat však není úplně levnou záležitostí, na trhu nebo v supermarketu většinou musíte sáhnout hluboko do peněženky, když chcete opravdu kvalitní rajče. Zvažte tedy možnost, začít si je pěstovat doma, na balkóně či na zahrádce. Stačí vám k tomu v podstatě jedno přezrálé rajče a nádoba s hlínou.

Rajčata pěstovaná kořeny nahoru Zdroj: FORRAMAS / Shutterstock

Jak pěstovat rajčata z plodu

Rajče rozkrojte na čtyři plátky, ve kterých se budou nacházet semínka. Ty položte na vrstvu hlíny a přikryjte je další vrstvou zeminy. Nezapomeňte lehce zalít.

Počkejte týden nebo dva, než se začnou objevovat první sazenice. Pak vyberte pár největších a přesaďte je do jiné nádoby s hlínou. Zbylé sazenice nechte ještě růst, poté je proberte, protrhejte a nechte si pouze několik největších rostlinek.

Chutná zelenina za pár korun

Budete tedy mít dostatečné množství sazenic této zeleniny, které by vám měly plodit chutná, šťavnatá a zdravá rajčata. Zapomeňte tedy na pěstování ze semínka nebo kupování zbytečně drahých vzrostlých rostlin. Tímto způsobem budete mít z jednoho plodu rajčete na celou sezónu vystaráno za pár korun.

Rajčata jsou balkonovou klasikou. Zdroj: Shutterstock.com

Domácí je domácí

Také si pamatujte, že rajčata, která si vypěstujete sami bez jakýchkoliv postřiků a chemických ošetření, budou nádherně vonět a skvěle chutnat. Rozhodně lépe než dovezené plody ze Španělska nebo Portugalska, které mnohdy nepůsobí čerstvě, nemají žádnou chuť a o vůni byste si mohli tak leda nechat zdát.

Zdroj: living.iprima.cz, dnesnibydleni.cz, mujdum.cz