Petúnie milují droždí a kopřivy. Správně je použijte a sousedé puknou závistí

Oblíbené letničky pěstuje na svých balkonech spousta lidí, přesto málokdo ví o zázračném hnojivu, po kterém pokvetou jako divé. Vyrobte si levné domácí hnojivo na petúnie a záplava květů vás v žádném případě nemine. Zvládne to i začátečník.

Petúnie jsou nenáročné balkonové rostliny, které přes léto zdobí hned několik balkonů, teras i zahrad. Aby však bujně kvetly, je zapotřebí jim zajistit optimální výživu, kterou najdou především v kopřivách nebo dokonce i v droždí. Tento životabudič žádná petúnie rozhodně neodmítne!

Ve videu se můžete dozvědět o dalších užitečných tipech při pěstování petúnií:

Růst namísto květů

Rostou vám bohatě petúnie, ale květy nikde? Může to mít na svědomí nevhodné stanoviště nebo nedostatek živin. V obou případech to můžete jednoduše napravit, a to tak, že je přesunete na jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní stranu, kde je teplo a svítí slunce. Živiny petúniím dopřejte v podobě domácího hnojiva, které nastartuje jejich kvetení.

Kopřivy plné dusíku

Jedním ze základních stimulantů růstu a květu petúnií je především dusík. Mezi favority při výrobě domácího hnojiva proto patří kopřivy, jenž naprosto nahradí chemická dusíkatá hnojiva. Vyrobte si z nich účinný domácí a čistě přírodní prostředek, je to velmi jednoduché. Půl kila kopřiv stačí zalít 10 litry vody a nechat louhovat celých 24 hodin. Po této době bude hnojivo připravené k použití.

Proč kupovat předražená hnojiva, když ta domácí mají stejně velkou sílu a jsou navíc přírodní? Zdroj: Olena Siemer / Shutterstock

Droždí bohaté na minerály

Petúnie, aby krásně kvetly, potřebují také dostatek minerálů, zejména fosforu. Neuvěřitelnou zásobou tohoto minerálu disponují kvasnice neboli droždí. Pokud najdete doma droždí, které je prošlé, tak to na výrobu hnojiva nemá vůbec žádný vliv a můžete ho v klidu použít. Minerály v něm obsažené, se neztratí a petúniím dodají vše, co potřebují.

Hnojivo hotové raz dva

Hnojivo můžete připravit jak ze sušeného, tak i z čerstvého droždí. Rozdíl mezi nimi je pouze doba kvašení. Pokud se rozhodnete pro čerstvé droždí, budete potřebovat pouze jednu jeho kostku a jeden litr teplé vody. Jakmile se kostka droždí ve vodě rozpustí, ponechte směs kvasit 2 týdny. Po dvou týdnech nařeďte zkvašenou směs 3 litry čisté teplé vody a můžete začít petúnie hnojit.

Hnojivo z droždí je skvělý životabudič pro mnoho rostlin. Zdroj: Shutterstock

Podstatně rychlejší je hnojivo ze sušeného droždí, na které si připravte 2 lžíce cukru, 10 l teplé vody a 10 g droždí v sáčku. Vše smíchejte dohromady a na mírném ohni nechte povařit. Nechte vychladnout a následně nařeďte 40 litry čisté vody. Nejenže toto hnojivo budete moci rovnou použít, rovněž vám vystačí na mnohem více rostlin. S ním proto můžete zalít i záhony, na kterých vám roste ovoce a zelenina.

