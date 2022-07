Piliny a hobliny nevyhazujte: Na zahradě je využijete na 5 skvělých způsobů

Využijte veškeré zbytky z dílny či řezání dřeva! Byla by škoda se jich jen tak planě zbavit. A je jedno, jestli se jedná o piliny nebo hobliny. Udělají vám skvělou službu na zahradě a podpoří i vaši bohatou úrodu.

Přestože jsou drobné kousky dřeva odpadem, dají se dále efektivně využít a šikovně zužitkovat. Může z nich být výborná podestýlka pro zvířata, využívají se v dřevoprůmyslu například na výrobu dřevěných briket či dřevotřískových desek a perfektně se hodí i na zahradu. Jak a na co je využít?

Piliny jsou bezvadný mulč

Protože hobliny i piliny perfektně vážou vodu, můžete je využít jako užitečný mulč, který ochrání půdu před neúměrným odparem vody. Ovšem jejich rozklad trvá poměrně dlouhou dobu a ke svému rozkladu vyžadují dusík. Proto jej před zamulčováním dodejte do půdy k pěstovaným plodinám nebo piliny před použitím prolijte dusíkatým hnojivem. A tip? Jestliže máte k dispozici smrkové a borové hoblinky, budou se rozkládat rychleji.

Skvělá přísada do kompostu

Vylepšete si kvalitu domácího kompostu. Piliny totiž obsahují mnoho užitečných živin. Máte hned dvě možnosti. V prvním případě můžete nasypat dřevěný odpad přímo do kompostu. Jen se držte pravidla, že byste piliny neměli vrstvit, ale pečlivě je do kompostu zamíchat. Nebo je přisypávejte postupně, a to vždy v tenké vrstvě mezi kompostovaný odpad. Nikdy nepřidávejte silnou vrstvu, protože by piliny zahnívaly. Sem tam dodejte i trošku zeminy a vápna a lehce celý kompost přeházejte. Hobliny i piliny můžete také přímo zamíchat do již uzrálého kompostu, který chcete použít přímo na záhony.

Dřeviny piliny milují

Piliny obohacené o dusík velice svědčí všem ovocným stromům i okrasným keřům, protože se dusík postupně uvolňuje a rostliny vyživuje. Piliny je dobré přimíchat do hloubky 2 až 5 cm do okolní zeminy, která by měla být zároveň dostatečně vlhká. Zabráníte tak nadbytečnému odpařování vody a nebudete muset tak často zalévat, a dokonce ani odstraňovat plevel.

Kterým dalším plodinám piliny prospívají?

Dusíkaté piliny můžete přidat k jakékoliv plodové zelenině, ale i k trvalkám a růžím. Stejně tak dřevitou přísadu ocení jahodníky a tykvovité rostliny, které navíc ochrání před plísněmi, jež se šíří kontaktem s půdou. V menším množství lze hoblinky využít i k zotavení travního porostu.

Výživná vrstva do vyvýšených záhonů

Hobliny nebo piliny je možné uplatnit i v tomto případě. Na dno vyvýšených záhonů nasypte několikacentimetrovou vrstvu hoblinek nebo pilin a zasypte je dřevěným popelem a vrstvou slámy. Pak teprve vpravte zeminu smíchanou s kompostem nebo rašelinou.

Odekorujte si cesty v zahradě

Vysypte nevyužité piliny na cestičky a pěšinky v zahradě, a to i mezi jednotlivými záhonky. Uvidíte, že sklidíte úspěch a design vaší zelené oázy tak získá nový šmrnc. A navíc se zbavíte otravného plevele, který nebudete muset stále dokola vytrhávat.

