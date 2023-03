Jaké bude počasí ve druhé půlce března a jak tomu přizpůsobit práci na zahradě

Jaké bude počasí v březnu? A jak tomu přizpůsobit práce na zahradě? Máme pro vás několik skvělých tipů.

S pomalu se probouzející přírodou lákají první sluneční paprsky všechny nadšené zahrádkáře ven, kde už je možné začít pracovat na zahradě a připravovat se na počínající pěstitelskou sezónu. Vzhledem k aktuální předpovědi počasí, se budete moci pustit do mnoha potřebných činností, které byste měli stihnout nejlépe ještě nyní v březnu.

Březen, za kamna vlezem

Podle lidové pranostiky je tento měsíc ještě charakteristický výraznými změnami v počasí, a přestože se někdy vyšplhají teploty až k 10 °C, často spadnou i pod nulu. V Klementinu je naměřena průměrná měsíční teplota v březnu +4,2 °C. Je to o 3,5 °C více, než kolik činí průměrné únorové teploty. Ovšem jednou zhruba za 8 až 9 let dochází k výrazným poklesům teplot, kdy je březen chladnější než únor.

Jak tedy bude v druhé polovině března 2023?

V druhé polovině měsíce se očekávají průměrné či lehce nadprůměrné teploty, a to jak s výskytem oblačnosti, tak i slunných dní, kterých však bude více. V každém ohledu počítejte také nejen s dešťovými, ale ještě i se sněhovými přeháňkami a mrznoucími mlhami. Průměrné denní teploty budou dosahovat 5 až 8 °C, v noci se sníží na 0 až do -4 °C.

S příchodem konce letošního března by se mělo oteplovat a můžete se těšit i na teploty okolo 10 °C. Noční teploty budou pro zahradničení také už příznivé, měly by dosahovat zhruba 0 až 4 °C.

Nejprve zbavte záhony všech obtížných plevelů, a to pečlivě i s kořeny. Zdroj: shutterstock.com

Připravte záhony

Založte nové záhony a připravte je na pěstování letošních plodin. A nikdy nepěstujte stejnou plodinu na stejném místě, méně by rostla, a tedy i plodila. Je to kvůli vyčerpané zemině. Půdu můžete za hezkých dní zrýt a podle pěstované plodiny přidat kompost, písek nebo rašelinu.

Postarejte se o cibuloviny a sněženky

Ve druhé polovině března bude většina cibulovin odkvétat nebo již po odkvětu. Nechte jim před sestřižením zcela zežloutnout listy, cibulky v zemi se tak lépe zatáhnou. Pokud máte pozdní odrůdy cibulovin a chcete jejich květ naopak uspíšit, přikryjte je na pár dní netkanou bílou textilií, ale tak, aby mohly dýchat a neohrozila je hniloba nebo plíseň. V případě, že pěstujete sněženky, můžete jejich trsy po odkvětu rozdělit a zasadit do dalších lokalit.

I trávník se hlásí o péči

V březnu můžete začít s prvním sekáním trávníku. Nejprve ho však očistěte od listí a spadaných větví. Momentálně je ideální výška sekání 4 až 5 cm. V tomto období je také vhodné vápnění, které půdu zneutralizuje a zabrání růstu nežádoucího mechu. Stejně tak byste měli osít poškozené a chybějící plochy trávníku, aby se zacelil.

Jak na okrasné jehličnany

Jestliže máte na zahradě jehličnany, které jste měli zazimované v ochranném obalu, případně i ovázány provázkem, aby je nepoškodil vítr a tíha sněhu, nastává období, kdy rostliny vyžadují rozbalit. Vše se však odvíjí od aktuálního počasí a citlivosti jednotlivého druhu na chlad. S rozvazováním dřevin tedy raději vyčkejte dle výše uvedené předpovědi raději na konec měsíce.

Ořezávání výhonů ovocným stromům odlehčí. Zdroj: Profimedia

Věnujte se i ovocným stromům

Pečlivě zkontrolujte stav ovocných stromků, odstraňte veškeré hustě rostoucí letorosty a koruny upravte řezem do pohárovitého tvaru. V tomto období ochraňte také stromy postřikem proti mšicím a dalším nebezpečným škůdcům, kteří by se v teplém počasí začali rychle množit a mohly by vás připravit o úrodu.

