Zahradní expert prozradil recepty na smrtící postřiky na plevel

Trávíte většinu času na vašich záhoncích či chodníčcích tím, že likvidujete nepříjemný plevel? Teď už to není nutné! Přinášíme vám totiž skvělé postřiky složené jen z několika ingrediencí, které plevel zlikvidují a vy na tom nebudete muset nechat ruce.

Pokud přemýšlíte, zda na likvidaci plevele použít chemii nebo své ruce, pak vám přinášíme další možnost. Je jí postřik, který si snadno připravíte doma a bude účinný. Tipů existuje hned několik, stačí si jen vybrat, který vám bude nejpříjemnější.

Kombinace octa, soli a jaru na nádobí

Vyzkoušejte jablečný ocet, půl hrnku soli a lžičku jaru na nádobí. Z této kombinace udělejte zálivku, nalijte do rozprašovače a nastříkejte na zelené části plevele. Ideálně na čerstvé mladé rostlinky a za bezvětrného počasí. U tohoto přípravku máte jistotu, že si neodženete ze zahrady hmyz ani včely. Trvá přibližně čtyřiadvacet hodin, než se projeví účinky. V případě potřeby můžete celý proces opakovat.

Mechanické vytrhávání plevele je zdlouhavé, ale účinné. Zdroj: Shutterstock.com

Stačí i obyčejná kuchyňská sůl

Na likvidaci plevele stačí i obyčejná kuchyňská sůl. Tu použijte ve formě roztoku s vroucí vodou v poměru 2:1 nebo ji na plevel ve spárech pouze nasypejte. Dbejte však na to, abyste proces prováděli, když nemá pršet. Pokud by sůl totiž déšť spláchl, vsákla by se do půdy a škodila by i ostatním rostlinám.

Plevel likviduje také alkohol

Další metodou, jak zlikvidovat plevel, je postříkat ho čistým lihem nebo vyrobit směs z alkoholu, vody a jaru na nádobí. Obě metody fungují skvěle, ale je nutné je provádět za slunného počasí. Je totiž velmi důležité, aby na rostlinky postříkané alkoholem svítilo sluníčko. Roztok má pak mnohem větší efekt.

Voda z brambor

Plevel ničí také škrob. Posypte ho tím kukuřičným nebo slitou vodou z uvařených brambor, kterou vždy necháte vychladnout. Brambory se samozřejmě solí, když se vaří, není tedy třeba do vody se škrobem už přidávat žádnou sůl.

Plevel ničí také škrob Zdroj: Simon Kadula/Shutterstock.com

Sekačka a pára

Skvělou službu vám prokáže i strunová sekačka či pára. Plevel lze také vypálit horkovzdušnou pistolí. Existují však i speciální elektrické škrabky, které jsou příjemnější než drátěný kartáč. Způsobů je tedy hned několik, vyzkoušejte ten, který se vám pozdává nejvíc a sami uvidíte, že budete příjemně překvapeni.