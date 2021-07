Jaké postřiky právě teď použít na rajčata, aby je ochránily a nebyly jedovaté

Proměnlivé počasí v nás přirozeně vyvolává starost o zahrádku. Je-li přílišné vedro, rajčata mohou uschnout žízní. Pak najednou přijdou přeháňky a člověk aby se strachoval, že se do rajčat pustí plíseň. Do chemických postřiků se nám nechce, protože plody budeme jíst. Naštěstí existují domácí prostředky, které rostliny ochrání rovněž spolehlivě.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, living.iprima.cz

Na rajčata nejčastěji útočí plíseň bramborová (Phytophthora infestans). Její příznaky zpozorujete nejprve na listech, na nichž vytváří vodnaté, šedozelené skvrny, které později zhnědnou. Vývoj plísně je později obdobný i na plodech, jež se stávají nepoživatelnými.

Protože se plíseň nejaktivněji šíří ve vlhkém prostředí, v rámci prevence rajčata zaléváme zásadně ke kořenům a otrháváme jim spodní listy, které by mohly přijít do kontaktu s hlínou. Mezi jednotlivými rostlinami by navíc měly být dostatečné rozestupy – jednak aby okolo nich mohl dobře proudit vzduch a jednak aby případná nákaza měla ztížené podmínky při přeskakování z rostliny na rostlinu.

Preventivní postřiky ze surovin, které máte v kuchyni

Od začátku července je vhodné rajčata pravidelně ošetřovat postřiky, které vzniku plísně zabrání. Nemusíme přitom používat žádnou chemii, pro prevenci stačí podomácku vyrobené přípravky, které se osvědčily našim babičkám. Fungicidně působí například česnek. Alicin v něm obsažený pomáhá likvidovat různé záněty v lidském těle a prospěje i rostlinám. Pět stroužků česneku rozdrťte tlakem na plochu nože a zalijte litrem vody. Nechte 24 hodin louhovat, potom přeceďte a výluh nalijte do rozprašovače. Jednou za dva dny jím zlehka postříkejte listy i stonky.

Rostliny se vám za vaši péči odvděčí zdravými plody. Zdroj: Shutterstock.com

Dobře funguje také roztok jedlé sody či prášku do pečiva. Na litr vody stačí jediná lžička. Hydrogenuhličitan sodný je silně zásaditou látkou, která na rajčatech vytvoří pH nepříznivé pro život plísně, samotným rostlinám ale přitom neublíží. Do roztoku můžete navíc kápnout pár kapek rostlinného oleje, tekutina se díky tomu na listech a stonku lépe udrží.

Proti plísním působí i přeslička a vrbová kůra

Přesličku rolní známe z lidového léčitelství jako bylinku urychlující hojení ran a hnisavých zánětů. Její účinnou látkou je kyselina křemičitá, jež se osvědčila i v prevenci proti plísním rajčat. Dvě hrsti čerstvě natrhané nati přelijte litrem vroucí vody a nechte přes noc působit. Druhý den odvar slijte a naplňte jím rozprašovač.

Podobné účinky jako česnek a přeslička vykazuje také vrbová kůra. Ta se sbírá nejlépe při jarní prořezávce, takže nyní je na její sběr trochu pozdě. Pokud však máte někoho známého, kdo má vrbovou kůru nasušenou do domácí lékárničky, požádejte ho o dvě hrsti a vařte je v litru vody po dobu 15 minut. Odvar nechte vychladnout a použijte jako postřik na rajčata. Plísně ani jiní škůdci si na vaše rostliny jen tak netroufnou.