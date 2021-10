Pádné důvody, proč nepoužívat rašelinu. Nahradí ji popel, kompost a další věci

Rašelinu na zahrádku raději ne. Nahraďte ji něčím jiným, třeba popelem nebo kompostem! Uděláte velkou radost přírodě a budete mít ze sebe dobrý pocit.

Už jste někdy někde na fotce zahlédli, jak se těží rašelina? Napíši to stručně – je to moc smutný pohled. Rašelina by měla zůstat tam, kde má své místo.

Rašeliniště se nacházejí po celém světě. Z hlediska ekosystému jsou rašeliniště důležitou součástí přírody, neboť zadržují neskutečné množství vody.

U nás v České republice se rašelina také těží, ale na spoustě míst už platí zákaz, takže společnosti nelení a rozšují svou činnost i do zahraničí (například do Běloruska).

Těžba rašeliny je poněkud nelogická. Na jednu stranu má společnost „povolenku“ pro těžbu, ale na druhou stranu se do záchrany a obnovy rašelinišť vkládají nemalé peníze.

Rašelina se využívá nejen v zemědělství, ale i v lázeňském programu, protože zadržuje teplo a tato vlastnost se hodí pro naše bolavé klouby - toto využití tvoří ale zanedbatelné procento.

Pohled z ptačí perspektivy na těžbu rašeliny. Zdroj: Profimedia

Důvod číslo 1 - rašeliniště se vytváří neskutečně dlouho!

Vrstva rašeliny se vytváří velice pomalu, přibližně se jedná o 1 mm ročně. Je nutné si uvědomit, že obnova rašelinišť nebude lusknutím prstů. Naopak. Obnovy se nedočká ani příští generace. „Výroba“ deseticentimetrové vrstvy rašeliny trvá přírodě sto let. A my lidé jsme schopni jí zdevastovat za pár dnů.

Po těžbě je obnova tvorby rašeliny skoro nemožná. Maximálně vznikne mokřad na rašelinovém podkladu.

Důvod číslo 2 – rašeliniště jsou jedinečným ekosystémem

Ve světě se spíše diskutuje o deštných pralesích, ale rašeliniště jsou pro ekosystém stejně důležitá. I přes typický drsný ráz se rašeliniště stala domovem pro vzácnou floru i faunu.

Rašeliniště v České republice. Není to nádhera? Zdroj: Profimedia

Důvod číslo 3 – změna klimatu

Nejenže rašeliniště mají svůj ekologický místní význam, ale jedná se spíše o globální dosah. Těžba rašeliny zrychluje změnu klimatu a rozhodně se nejedná o zanedbatelný vliv.

Rašeliniště odstraňují oxid uhličitý z atmosféry. Tento proces se nazývá sekvestrace uhlíku a je (nejen) pro lidstvo důležitý.

Co použít namísto rašeliny?

Rašelina má určité výhody – drží vodu a provzdušní zeminu. Ale pro půdu nepřináší žádné živiny, naopak je nutné upravit pH, protože surová rašelina má pH velice kyselé, což jak asi víte, berou všema deseti pouze rododendrony a několik dalších druhů rostlin.

Kompost – ve většině zahrad se kompost nebo kompostér najde. Na rozdíl od rašeliny obsahuje mnoho prospěšných látek.

Myslete na to, že na kompost patří jen odpad, který mu prospěje. Zdroj: profimedia.cz

Popel – používá se pouze dřevěný. Je to skvělé minerální hnojivo. Ale k rododendronům ho nedávejte, neboť jeho pH je zásadité. Můžete ho přidat do kompostu nebo ho rozmíchat ve vodě a takto připraveným roztokem následně pohnojit záhon.

Dřevěný popel je skvělé hnojivo. Zdroj: shutterstock/NordHelena

Zelené hnojení – tato metoda obohacuje půdy pomocí vhodných rostlin. Vysejete, necháte růst, posečete a zapracujete do půdy.

Svazenka vratičolistá patří mezi oblíbené zelené hnojení. Zdroj: Burkhard Trautsch / Shutterstock.com

Hnůj – univerzální organické hnojivo. Nejvíce využívaný je hnůj kravský. Pokud nemáte v dosahu kravín, seženete ho v obchodě i granulované v pytlích.

Hnůj patří mezi oblíbená organická hnojiva. Zdroj: Ian Francis / Shutterstock.com

Zdroje: www.ruralsprout.com, ekolist.cz