Jak snadno množit jakékoli růže? Tajemství spočívá v triku s pískem

Podzim je pro množení růží ideálním obdobím. Pokud si tedy chcete pořídit další keř, využijte ten, který máte již na zahradě a spolehlivě kvete. Ušetříte tím nemalé peníze. Řízkování je navíc snadné a výsledky uvidíte již za měsíc.

Růže patří k nefalšovaným královnám zahrady. Oslňují nejen svými velkými a barevnými květy, ale také úžasnou vůní. Není tedy divu, že vás jejich pěstování lehce vtáhne a vy zatoužíte po větším množství keřů. Pokud jste spokojeni s odrůdou, kterou již vlastníte, není nic jednoduššího, než si ji rozmnožit řízkováním.

Trik s pískem

Nejprve si připravte nádobu s pískem. Můžete použít velký květináč, 5 l plastovou láhev nebo starý pěnový box. Kontejnery by měly mít vždy otvor na odvodnění. Poté do nich nasypejte písek. Měl by být čistý, nejlépe čerstvě pořízený. Nikoli tedy ten z pískoviště. Mohl by se v něm nacházet hmyz. Písek nasypejte téměř po okraj. Tento materiál je lepší než hlína. Je totiž propustný a nehostinný pro bakterie, které by mohly růže napadnout.

Písek z pískoviště nepoužívejte. Zdroj: Ekaterina Pokrovsky/Shutterstock.com

Připravte si řízky

Řízky odebírejte pouze ze zdravé rostliny. Neměla by být obalená mšicemi, plesnivá nebo příliš mladá. Odřízněte silnější vyzrálé, ale stále zelené letorosty. Odstraňte z nich květ a nařezejte je na délku přibližně 12-16 cm. Řízky zbavte také 2-3 spodních lístků, aby nezačaly zahnívat. Nakonec stonky seřízněte na konci pod úhlem 45°.

Jak namnožit růže

Do připravené nádoby vkládejte řízky co nejrychleji. Zapíchněte je seříznutou částí cca 3-5 cm od sebe. Poté písek důkladně zalijte. Nádobu umístěte na světlé místo, ne však na přímé slunce. Zalévejte každé dva dny. Přibližně za měsíc by měly mít řízky několikacentimetrové kořeny. Pozor, písek bude ztvrdlý. Proto výhonky vyndávejte opatrně pomocí malé lopatky.

Řízky odebírejte pouze ze zdravé rostliny. Zdroj: Shutterstock.com

Kdy sázet růže

Ideální čas na výsadbu růží je podzim. Nejlépe od října do poloviny listopadu. Proto si naplánujte řízkování alespoň měsíc a půl předem. Rostlinky sázejte ve vzdálenosti 40 až 50 cm od sebe, ani ne moc hluboko, ani moc mělce. Správná hloubka je přibližně 30 cm. Sadbu hojně zalijte a před prvními mrazíky zazimujte pomocí chvojí nebo slámy.