Jak úplně nejjednodušším způsobem pěstovat salát na zahradě?

Hlávkový salát je vyhledávanou a velmi oblíbenou listovou zeleninou. Jeho pěstování je naprosto nenáročné, poměrně rychle roste a má spoustu využití. Na výborných šťavnatých listech si můžete pochutnávat od jara až do zimy.

Salát (Lactuca sativa)

Hlávkový salát je jednoletá plodina a je skvělou volbou i do malých zahrad, protože nezabere moc místa. Můžete jej pěstovat nejen na záhonech, ale i v nádobách nebo hydroponicky. Byl první zeleninou rychlenou pod sklem. Tuto slavnou prioritu získal ve Francii za vlády Ludvíka XIV. Čerstvý salát je velice populární pro svou křehkou a šťavnatou chuť, která doplní mnohé hlavní chody. Navíc je velmi lehce stravitelný, takže se stává i zeleninovou pochoutkou při dietách a odlehčovacích kúrách.

Salát vám dodá zdravou energii

Hlávkový salát je bohatý na vitaminy i minerály. Z nejdůležitějších vitamínů ve 100 g čerstvých listů jsou to tyto: 5 – 9 mg vitaminu C; 0,3 – 1,6 mg provitaminu A a 0,05 – 0,3 mg vitaminu B 1 a B 2. Obsahuje také vzácné bílkoviny, vlákninu, vápník, železo, hořčík, draslík, thiamin, riboflavin, niacin, vitaminy B6, C, A, E a K. Mezi jeho zásadní zdravotní benefity patří snižování hladiny cholesterolu, působí jako mírné sedativum i přivolávač spánku a v neposlední řadě funguje jako prevence problémů s pamětí a stařeckou demencí.

Ven vysévejte, jakmile pomine nebezpečí jarních mrazíků, ideálně v druhé polovině května. Zdroj: shutterstock.com

Výsadba ze semen doma

Jestliže chcete pěstovat salát ze semen, můžete si jej předpěstovat už brzy na jaře v interiéru. V případě, že jste se rozhodli pro pěstování doma, můžete semena umístit na vyhřívací podložku. Díky tomu můžete klíčení urychlit.

Výsev rovnou do záhonku

Ven vysévejte, jakmile pomine nebezpečí jarních mrazíků, ideálně ve druhé polovině května. Mráz by salát zničil, protože je velice citlivý. Protože jsou salátová semínka velmi malá, výsev proveďte rozsypáním po půdě a následně je jemně zatlačte do půdy. Poté záhon zalijte a půdu udržujte rovnoměrně vlhkou.

Zhruba po pěti dnech, by měla semena začít klíčit, záleží na teplotě půdy. Pokud jste výsev provedli do studené půdy, může být klíčení o něco pomalejší. Sazeničkám se nejdříve objeví děložní listy, teprve po nich dorostou pravé listy. Právě toto období je vhodné k protrhání malých rostlinek. Mezi jednotlivými rostlinami nechte rozestupy minimálně 15 cm, aby měly dostatek prostoru pro další růst.

Připravte se na nebezpečné škůdce

Salát je prostě lákavá pochoutka! Nejen pro nás, ale i pro mnoho škůdců. Proto si na ně dejte pozor už od chvíle, kdy se objeví první pravé listy, a to až do sklizně. Jde hlavně o slimáky a hlemýždě. Využijte osvědčené triky, které jim nedovolí vaše saláty zlikvidovat. Perfektně například fungují vaječné skořápky nebo ostré kamínky.

Celý salát sklízejte odříznutím pod utvořenou hlávkou pomocí ostrého a čistého nože. Zdroj: shutterstock.com

Sklízet budete zanedlouho

Jednou z velkých výhod salátu je jeho rychlý růst. Pokud se rozhodnete hnojit, stihnete to jen jednou za sezónu. Udělejte to ve chvíli, kdy rostlina dozrává. Chcete prodloužit životnost salátu? Odtrhávejte pouze vnější listy salátu. Celý salát sklízejte odříznutím pod utvořenou hlávkou pomocí ostrého a čistého nože.

Vykvetla vám hlávka salátu?

Vykvetlý salát už není vhodný ke konzumaci. V období, kdy přechází do květu, je chuť jeho listů hořká. Alespoň si však zajistíte semínka na další sezónu. Ta rostou na vysokém stonku, který může dosáhnou výšky 60 až 90 cm. Nejprve se objeví zajímavé žluté květy, které opylují včely a hmyz, teprve potom se vytvoří semena.

