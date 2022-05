Petrželový nápoj: Osvědčený elixír na hubnutí obzvláště pro ženy v menopauze

Děsí vás blížící se plavková sezóna a rádi byste se efektivně zbavili přebytečných kilogramů? Pijte zdravý petrželový nápoj a hubnutí vám půjde skoro samo.

Petržel s oblibou používáme do polévek nebo jako aromatické koření do různých pokrmů. Ovšem tato bylina má i spoustu úžasných vlastností, o kterých se často ani neví. Už v hluboké historii si této zelené bylinky cenili keltští druidové, kteří byli přesvědčeni, že zahání zlé sny a duchy. Ve starém Římě se věřilo, že okusování listů petržele zlepšuje vnímání a intelektuální schopnosti. Staré babky kořenářky zase byly toho názoru, že pomáhá nejen při nepravidelné menstruaci, ale i proti mužské nevěře. Petrželovými mastmi se také léčilo revma a potíže s nepříjemnými plísněmi. Když budete používat petržel ve větších dávkách, pomůže vám dokonce i rychle zhubnout!

Z čerstvé i sušené natě si můžete připravit výborný čaj, který vám pomůže zbavit se přebytečných kil. Zdroj: shutterstock.com

Petržel je superpotravina

Petržel má mnoho léčivých účinků, které maximálně prospívají lidskému zdraví. Obsahuje ojedinělou kombinaci živin, flavonoidy, silicovou směs a také vitamin C. Možná vás to překvapí, ale v petrželi je „céčka“ třikrát více než třeba v pomeranči. Právě tento vitamín je nepostradatelný pro dobrou imunitu, mladistvou kůži a klouby. Rostlina také obsahuje karotenoidní antioxidanty lutein a zaxantin, které nejen zlepšují zrak, ale zároveň pomáhají tělu neutralizovat škodlivé UV záření. Petržel skvěle funguje na nervový systém, chrání srdce, posiluje kosti, zmírňuje bolesti kloubů a svalů. Zároveň báječně podporuje trávení a čistí krev.

Inspirujte se zkušenostmi našich babiček

Petrželové odvary a obklady měly kdysi své pevné místo v každé domácnosti a naše babičky na ně nedaly dopustit. S radostí je využívaly na nepříjemné otoky, protože vždycky zabraly. Víte proč? Petržel totiž zbaví organismus nadbytečné vody.

Zhubněte s petrželí

Z čerstvé i sušené natě si můžete připravit výborný čaj, který vám pomůže zbavit se přebytečných kil. Je to právě díky schopnosti petržele podpořit přirozené odvodňování organismu a detoxikaci. Pár kilo navíc nemusíte mít jen z nekvalitního jídla a nedostatku pohybu, ale může to být způsobeno nadměrným zavodněním organismu. Takže až díky petrželi zhubnete, budete se cítit lépe, plní energie a nebude vás otravovat nepříjemná únava. Petržel totiž dokonale nastartuje metabolismus a úbytek kilogramů bude mnohem trvalejší.

Pijte petrželový čaj

K výrobě odvaru z petržele použijte nejen nať, ale i stonky. Nasekejte jednu větší hrst rostliny na menší kousky, vložte ji do vroucí vody a nechte tak minutu povařit. Pak nechte nápoj pod pokličkou ještě 10 minut louhovat. Nakonec přeceďte a dochuťte teplý čaj medem a pár kapkami citronu.

K výrobě odvaru z petržele použijte nejen nať, ale i stonky. Zdroj: shutterstock.com

Jak čaj užívat

Petrželový čaj na hubnutí popíjejte pravidelně každý den, ale jeho konzumace nesmí být přehnaná. Doporučená dávka je 1 litr na den. Pro dosažení nejlepších výsledků pijte tento nápoj časně ráno a na lačno, ideálně po probuzení. Účinky čaje by se měly projevit zhruba do dvou týdnů. Jen vždy myslete na to, že ani tento zázračný elixír vás nezbaví kil bez správné životosprávy.

Zdroje: www.vitalitis.cz, www.babinet.cz, www.bylinkyprovsechny.cz