Levandule: Jak ji sklidit? Většina lidí to neumí a ničí ji stále stejnou chybou

Je čas sklízet! Levandule je velmi moderní, ale také starodávná kráska, která ozdobí jakýkoli květináč nebo rovnou celé pole. Všem dobře známá květinka má mnohá využití. Víte, jak levanduli sklízet a jak s ní naložit dál?

Zdroje: prima-receptar.cz, www.wikihow.cz

Jak se sklízí fialková kráska ze středomoří

Levandule je polokeř dorůstající 20 až 60 centimetrů. Typické fialkové, narůžovělé až bílé květy vyrůstají na dlouhém stonku v paličkách. Také si můžete všimnout, a každý majitel to dobře ví, že keříčky levandule stářím dřevnatí. Je to rostlina rozšířená v celém středomoří, na ostrovech, severu Afriky, přes Arabský poloostrov až do Indie. Tomu odpovídá i fakt, že má ráda dobře propustnou zeminu a umí i dobře hospodařit s vodou. Nicméně při jejím pěstění pamatujte, že známe již minimálně čtyřicet odrůd a samozřejmě každá se mírně liší. Proto i doba sklizně není vždy stejná. Ještě, než se rozhodnete sklízet, rozhodněte se napřed na co a jak chcete levanduli použít. Květy i listy totiž voní stejně, ale jejich chuť je rozdílná.

Z levandule sklízíme květ i listy. Zdroj: freya-photographer / Shutterstock.com

I listy levandule se sklízí

Pokud jste se rozhodli sklízet listy, můžete to udělat kdykoli během sezóny. Ale tím se můžete připravit i o některé květy. Skliďte listy raději po odkvětu nebo po sklizni květů. Z rostliny odstříhejte jen mladé špičky větviček se zelenými lístky. Rozhodně nezasahujte do dřevnaté části rostliny, poškodili byste vzrůst keříku a levandule z takto poškozeného místa již nevypučí.

Sklízení květů

Levandule právě teď kvete! Rozkvétání levandule je především závislé na odrůdě a podmínkách. Chladné, deštivé počasí mohlo levanduli jako i veškeré jiné rostliny na zahradě mírně opozdit. Pokud vám jde o květy sklízejte je vždy ráno. Chceteli zachovat intenzivní chuť či vůni, sklízejte paličky květů, ještě před rozkvetením samotných poupátek. Vyzbrojte se ostrými nůžkami a klidně stříhejte květy po několika naráz. Může se sice zdát, že uštípnout pár stonků není žádný problém, ale to se právě pletete. Zahradníci často chybují, když ustříkávají květy s příliš krátkými stopkami. A také, když se domnívají, že toto je onen sestřih, kterým mají rostlinu zmladit.

Když květy sklidíte na jaře nebo začátkem léta, mohli byste docílit i druhého kvetení. A nebojte se, že to nevyjde. I zkušení pěstitelé postupují stylem „pokus/omyl“, než si vyčíhají ideální dobu, kdy sklidit, a přitom rostlinu vybudit k druhému kvetení.

Levandule je výtečná do domácích limonád, lahodně se doplňuje s citrusy Zdroj: Hrustiashka / Shutterstock.com

Kdo sklidil, může sušit

Květy i listy se suší buď rozložené na papíru, nebo zavěšené v malých snopcích. Při sušení květů je vždy dobré, aby prostor dobře větral. U květů je vhodné, aby na ně nesvítilo při sušení slunce. Díky tomu si květy zachovají maximální možnou barvu květu. A barva je přece to co si s levandulí spojujeme nejvíc. Ať už ji později použijeme do dekorací nebo jako ingredienci do vaření či kosmetiky. Pokud se rozhodnete použít jednotlivé drobné kvítečky, sdrhněte je ze stébel až po usušení.