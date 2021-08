Jak okurkami vyhnat slimáky ze zahrady?

Slimáci jsou hlavním tématem zahrádkářů po celou sezonu. Už jste proti nim zkusili snad všechno! A znáte fígl s okurkami?

Zdroje: www.rady-navody.cz, www.idnes.cz, www.magazinzahrada.cz

Při rozhovoru pěstitelů ohledně slimáků rozhodně nepadají milá slova. Naopak. Sdělují si různé rady porady jak na ně, co komu pomohlo, co ne… Ale na jednom se shodnou 100% - každého štvou!

Problém s plzáky

Slimáci nás začali více otravovat v 90. letech, kdy se k nám nějakým způsobem transportoval plzák španělský. U nás v ČR nemá žádného přirozeného nepřítele, tak si s ním musíme poradit my, lidé. A i pro nás je to tvrdý oříšek!

Plzáci jsou hermafroditi, kteří se při styku vzájemně oplodní, pak oba kladou vajíčka. K tomuto aktu dochází jednou ročně koncem června.

Pokud máte na zahradě plzáky, zkuste obsypat rostliny vaječnými skořápkami nebo pískem či je ručně sbírejte Zdroj: Profimedia

Ruční sběr plzáků na vrcholu žebříčku

Nejúčinnější, z mého pohledu, je ruční sběr. Ten se mi vyplatil nejvíce. Ano, ochránce zvířat tento způsob asi preferovat nebude, pro mě samotnou je to také nepříjemný způsob likvidace, ale je nejúčinnější. Po nasbírání do kyblíku je spařte vroucí vodou, pro ně to je rychlá smrt a tu bychom měli preferovat. Lze použít i zavařovačku se savem. Se sběrem mám opravdu dobré zkušenosti.

Plzák španělský (Arion lusitanicus) Zdroj: Lisa-S / Shutterstock.com

Afrikán proti slimákům? Za mě ne!

Mnoho lidí radí, ať si okolo záhonu vysadíte například afrikány. No… letos jsem to zkusila a byla to první rostlina, na kterou se vrhli! Po afrikánech zbyla jen neidentifikovatelná torza. Za mě je tento způsob absolutně nevyhovující.

Nakoupit proti slimákům v obchodě? Proč ne

V obchodech seženete různé vychytávky, které ale nejsou úplně marné. Patří k nim měděný plůtek, kterým si obeženete záhonek. Slimák při styku s mědí dostane ránu. Sice nepadne jako hruška na zem, ale další pokus si velmi rychle rozmyslí. Dá se sehnat i samolepící měděná páska, kterou si lze nalepit na ta místa, kde slimáky nechcete.

Zakoupit si můžete i lapač na slimáky. Jde lehce vyrobit i doma, ale pro línější a pohodlnější část obyvatelstva je nákup této pomůcky jednodušší. Do této pasti se dává tekutina, která slimáky přiláká, vlezou dovnitř, ale ven už se nedostanou. Nevýhodou této praktiky je, že na vůni tekutiny (nejčastěji se používá pivo) si přilákáte i plzáky od sousedů. Tak pokud cestou nezdevastují vaše okurky a polezou rovnou k pasti, možná by to ani nevadilo (hlavně sousedům).

Plzákům pivo chutná Zdroj: Shutterstock.com / AlexKZ

Chemie zabírá též, přiznám se, že jsem letos už byla zoufalá a zakoupila proti slimákům granulky, protože mi spořádali všechny cukety a dýně. Obsypala jsem jimi cukety a už jsem i sklízela.

Ocet? Za zkoušku nic nedáte

Zkuste si připravit postřik na rostliny, které chcete před těmito slizkými živočichy ochránit. Do rozprašovače nalijte 1:1 vodu a jablečný ocet. Pravidelně aplikujte na rostliny, jako bonus se jim vyhnou i mravenci.

plzák španělský Zdroj: Shutterstock.com

Hlístice vám přispěchají na pomoc

Slimáky zlikvidují parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita. Jsou to taková dravá háďátka, které nejen že na slimáky číhají, ale oni si je dokonce vyhledávají. Pro nikoho dalšího nejsou nebezpečné. Aplikují se postřikem.

Jak je to tedy se slimákem a okurkou?

MUDr. Zbyněk Mlčoch radí: „Plátky okurky naskládejte na tác z hliníku. Šťáva z okurky a kov spolu reagují a vytvářejí pro slimáky velmi odpudivé aroma, které lidský čich nevnímá."

Pan Mlčoch přichází i s dalším tipem v podobě grapefruitu. Slupku z rozkrojeného grepu položte přes noc na zahradu. Přes noc se pod ní schovají slimáci, které můžete následně zlikvidovat.