Inspirace pro vaši zahradu: 4 příklady, jak efektivně znovu využít staré cihly

Nevyhazujte staré cihly! Můžete s nimi ještě nadělat spousty parády a jejich využití je opravdu pestré. Stačí si jen pustit fantazii na špacír, vyhrnout si rukávy a přiložit ruku k dílu.

Cihla se jako stavební materiál používala už v Asii asi před 7500 lety před naším letopočtem. K rozsáhlejšímu uplatnění došlo až během 12. století. Nejvíce cihlových gotických budov stojí v Dánsku, Německu, Polsku ale i v Rusku. V dnešní době se Česká republika řadí na druhé místo v Evropě v prodeji zdících cihlářských materiálů.

Cihly je škoda schovávat pod nánosy omítky a barev. Jsou krásné samy o sobě a na atraktivitě jim neubírá ani opotřebovanost a věk. Využijte je na drobné zahradní stavby a dekorace! Dodáte vaší zahradě na atraktivnosti a poslouží vám k tomu i ty rozbité.

Zbavte cihly nečistot

Víte, jak takové použité cihly očistit? Většinou jsou oblepené starou maltou, kterou je fajn pečlivě odstranit. Nabízí se celá řada osvědčených metod. Použít můžete zednické kladívko, starší sekyru, plochý sekáč či motyčku bez násady. Jestliže se chystáte čistit velké množství cihel, vyplatí se pro urychlení této činnosti půjčit si čistící stroj na principu hoblovačky. Kolikrát však stačí k očištění jen obyčejná zednická lžíce, a to v případě, že byla původní malta nekvalitní nebo je již stará a snadno se rozpadá.

Oddělte si opticky jednotlivé části zahrady nízkými zídkami. Zdroj: Maya Kruchankova/shutterstock.com

Postavte cihlovou zeď

Oddělte si opticky jednotlivé části zahrady nízkými zídkami. V tomto případě použijte raději pálené cihly, které tzv. „zvoní“ při poklepu, odolají lépe účinku povětrnostních vlivů. Každá zídka by měla mít stabilní základy a dbejte při její stavbě na to, aby cihly dobře vázaly a neměly styčné spáry nad sebou. Výška záleží na terénu, kam chcete zídku umístit. V některých místech ji lze udělat vyšší, jinde zase nižší, bude to vypadat mnohem zajímavěji. Pohrajte si i s půdorysem, nemusí být vždy lineární, ale klidně různě zvlněný. Vytvoříte tak mnohá zákoutí s velmi příjemnou atmosférou.

Jestliže spáry při výstavbě prosypete zeminou, oživte je a osázejte třeba skalničkami. Skvěle vypadají například netřesky nebo žluté tařice. Milují slunce, nepotřebují žádnou údržbu a vytvoří vám během krátké doby polštářové živé koberce. Samotné vršky zídek okrášlete sezónními květinami v květnících či truhlících. Poutavé jsou pnoucí kombinace různých kvetoucích květin.

Dopřejte některým rostlinám separé

Vytvořte si ze starých cihel vyvýšené záhony. Je to praktické a nebudou vás bolet záda z nepříjemného ohýbání. A nemusejí mít jen klasický tvar, poskládejte cihly do spirály a efektivně do ní zasaďte bylinky či luční kytky, které se rozmnožují samovýsevem, vhodné jsou i trvalky. Opět zde můžete kreativně pracovat i s rostlinami osázenými v zajímavých keramických květináčích, které záhony skvěle odekorují.

Poskládejte cihly dle vaší fantazie, můžete si pohrát a vytvořit různé vzory. Zdroj: Maruska Raunacher/shutterstock.com

Kreativní obrubník záhonů zaujme na první dobrou

Cihla se dá bezvadně využít k olemování jednotlivých záhonů. Jednak se vám rostliny nebudou rozrůstat hlava nehlava po zahradě a hlavně to nebudou jen tak ledajaká nudná políčka. Cihly můžete jednoduše poskládat naležato či na výšku kolem okrajů záhonků, ale mnohem výraznější bude, když je umístíte tak, že budou pod určitým úhlem, který si zvolíte, vyčnívat z půdy a budete je vrstvit jednu na druhou.

Cestičky a chodníčky jsou nejen praktické, ale i malebné

Pro trvanlivost cest je důležité kvalitní odvodnění, tudíž nejprve udělejte propustné podloží ze štěrku. V místech, kudy povede, vykopejte rýhu do hloubky přibližně 20 cm a vyložte ji netkanou geotextilií tak, aby se štěrk z podkladní vrstvy nezatlačoval do okolní hlíny. Pak už jen poskládejte cihly dle vaší fantazie, můžete si pohrát a vytvořit různé vzory tak, že chodník bude zároveň vytvářet krásnou dekoraci. Mezi cihly můžete zakomponovat i jiné zbytky stavebního materiálu. Efektivní jsou třeba staré dlaždice různých velikostí nebo velké ploché kameny.

Zdroje: www.ruralsprout.com, www.living.iprima.cz, www.svetkreativity.cz