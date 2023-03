Nekupujte drahý substrát pro výsev v obchodě. Snadno ho namíchejte po vesnicku

Vypěstovat si vlastní bylinky nebo drobnou zeleninu získává na popularitě. Vždyť kdo by nechtěl pozorovat, jak mu pod rukama vzniká nový život a pochutnat si na voňavých bylinkách nebo drobných plodech. Alfou a omegou pro pěstování je kvalitní zahradnický substrát, ten zajistí nejen skvělý výnos, ale i zdravé rostlinky. Pokud chcete ušetřit, vyrobte si jednoduše substrát vlastní. Jednoduše po vesnicku!

Předpokladem pro krásnou úrodu a dobře prospívající rostlinky je výživný a kvalitní substrát. Samozřejmě, že v hobby marketech najdete nespočet nejrůznějších druhů a jednoduše jej tedy koupit v obchodě se jeví jako nejlepší a nejjednodušší řešení. Nemusí to však být vždy pravda.

Občas se stane, že si kromě substrátu přinesete domů i nezvané hosty v podobě škůdců a plísní, které nejsou na první pohled vidět, ale jejich ničivá síla se projeví později a na pěstování voňavých bylinek, drobné zeleniny a ovoce má zničující vliv. Není nic horšího, než když výsevu věnujete tu nejsvědomitější péči a čas a kvalita úrody ztroskotá na špatném substrátu.

Výhody vlastního substrátu

Pokud se tomuto chcete vyhnout, pusťte se do výroby vlastního substrátu. Není to nijak složité a nespornou výhodou je i nižší pořizovací cena. Samozřejmě v obchodech najdete i levnější substráty, ale co ušetříte na penězích, ani omylem nedoženete na kvalitě. Výroba vlastního substrátu je navíc ještě ekologičtější, takže budete mít dobrý pocit, že děláte něco pro planetu. A v neposlední řadě vám budoucí úroda skutečně poděkuje.

Jak tedy na substrát v domácích podmínkách? Je to jednoduché. Přesvědčte se sami a podívejte se na video:

K výrobě vlastního substrátu budete potřebovat jemný písek, použít můžete i říční. Vhodným komponentem pro výrobu substrátu je pak agroperlit, zeolit a dodat můžete i lávovou drť. Tato trojice je v substrátu velmi důležitá, plní funkci lepší propustnosti a agroperlit a zeolit navíc dokáží zadržovat vodu a živiny. Je jen na vás, který z těch tří k písku přidáte.

Domácí substrát je z mnoha důvodů pro výsev vhodnější než kupovaný. Zdroj: Shutterstock

Základem je kompost

Do substrátu můžete použít rašelinu, která se hojně využívala dříve. I když dnes už se od jejího použití upouští. Druhou variantou je kombinace kokosové drti a kompostu. Zatímco kokos je takřka sterilní a nemusíte mít tedy obavu, že byste si v něm domů donesli nezvané hosty, navíc dodá substrátu lehkost a vzdušnost, kompost přispěchá zase se všemi potřebnými živinami, aby rostlinky správně rostly. Pokud nemáte kompost vlastní, nezoufejte. Dá se koupit v kompostárnách za poměrně směšný peníz, navíc v jakémkoliv množství.

Domácí substrát se skládá z několika komponent, aby byl vzdušný a držel potřebné živiny. Zdroj: Lifestyle discover / Shutterstock.com

Neobyčejné hnojivo

Poslední přísada, která by neměla v substrátu chybět, je hnojivo. Zvolit můžete třeba klasický Krystalon, k dostání je ale třeba i organické hnojivo vyrobené ze sušených exkrementů moučných červů. Zní to možná malinko bláznivě, ale věřte, že takzvané červí hnojivo obsahuje skvěle vyvážený poměr dusíku, fosforu a draslíku, které nové rostlinky ke správnému růstu potřebují.

